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        Haberler Bilgi Gündem 23 Nisan'da aile hekimleri ve sağlık ocağı açık mı, kapalı mı, tatil mi, hizmet verecek mi, randevu alınır mu, aile hekimi muayene eder mi?

        23 Nisan'da aile hekimleri ve sağlık ocağı açık mı, hizmet verecek mi?

        23 Nisan'ın yaklaşmasıyla birlikte, resmi tatil kapsamında hangi kurumların açık olacağı merak ediliyor. Özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, "23 Nisan 2025 Çarşamba günü sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sağlık ocakları ve aile hekimlerinin durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:56
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        • 1

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle beraber, bazı kurum ve kuruluşların tatil durumu araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de sağlık ocakları ve aile hekimleri oldu. Peki, 23 Nisan Çarşamba 2025 sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri hizmet verecek mi?

        • 2

          23 NİSAN'DA AİLE HEKİMLER AÇIK MI?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor bu nedenle 23 Nisan günü aile hekimleri ve poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil servisleri açık olacak.

        • 3

          23 NİSAN'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

          23 Nisan Çocuk Bayramı resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık ocakları da kapalı olacak ancak 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normal mesai saatlerine dönülecek.

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