EFT ve havale işlemlerinin olup olmadığı 23 Nisan resmi tatil dolasıyla araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle pek çok kurum kapalı olacak. Peki 23 Nisan’da EFT ve havale yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba günü EFTve havale olur mu, hesaptan hesaba para geçer mi?