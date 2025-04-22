Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 23 Nisan’da EFT ve havale yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba günü EFTve havale olur mu, hesaptan hesaba para geçer mi?

        23 Nisan'da EFT ve havale yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba günü EFTve havale olur mu, hesaptan hesaba para geçer mi?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çarşamba günü 1 gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu sebeple bankalar 23 Nisan'da kapalı olacak. Başkasının hesabına para göndermek isteyenler EFT ve havale işlemlerini merak ediyor. Peki 23 Nisan'da EFT ve havale yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba günü EFT olur mu, hesaptan hesaba para geçer mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 15:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          EFT ve havale işlemlerinin olup olmadığı 23 Nisan resmi tatil dolasıyla araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle pek çok kurum kapalı olacak. Peki 23 Nisan’da EFT ve havale yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba günü EFTve havale olur mu, hesaptan hesaba para geçer mi?

        • 2

          23 NİSAN'DA EFT/HAVALE VAR MI?

          Bankaların havale ve FAST işlemlerinde 7/24 transfer gerçekleşmektedir. Fakat EFT işlemleri resmi tatillerde ertesi güne kalmaktadır.

        • 3

          23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çarşamba günü 1 gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu sebeple bankalar 23 Nisan'da kapalı olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Kadın katili metruk binada yakalandı! İşte ilk ifadesi!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Habertürk Anasayfa