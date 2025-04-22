23 Nisan'da EFT ve havale yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba günü EFTve havale olur mu, hesaptan hesaba para geçer mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çarşamba günü 1 gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu sebeple bankalar 23 Nisan'da kapalı olacak. Başkasının hesabına para göndermek isteyenler EFT ve havale işlemlerini merak ediyor. Peki 23 Nisan'da EFT ve havale yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba günü EFT olur mu, hesaptan hesaba para geçer mi?
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EFT ve havale işlemlerinin olup olmadığı 23 Nisan resmi tatil dolasıyla araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle pek çok kurum kapalı olacak. Peki 23 Nisan’da EFT ve havale yapılır mı? 23 Nisan Çarşamba günü EFTve havale olur mu, hesaptan hesaba para geçer mi?
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23 NİSAN'DA EFT/HAVALE VAR MI?
Bankaların havale ve FAST işlemlerinde 7/24 transfer gerçekleşmektedir. Fakat EFT işlemleri resmi tatillerde ertesi güne kalmaktadır.
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23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çarşamba günü 1 gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu sebeple bankalar 23 Nisan'da kapalı olacak.
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