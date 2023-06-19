Merkez'den perşembe günü ne bekleniyor?

22 Haziran'da TCMB'den ne bekleniyor? İşte son anket ve raporlar

HABERTURK.COM / Ajanslar

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bu perşembe ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığında atanması, ardından ise Erkan'ın TCMB Başkanı olmasıyla daha 'ortodoks' politikalara geçiş yapılması bekleniyor. Bu da önümüzdeki toplantıda faiz artırımı kararı alınacağı anlamına geliyor.

Faiz artırımına gidileceği konusunda tüm uzmanlar ve piyasa aktörleri hemfikir olsa da artırımın miktarı konusunda birbirinden farklı tahminler bulunuyor.

YABANCI FİNANS KURULUŞLARININ TAHMİNLERİ

Alman finans devi Deutsche Bank son yayımladığı raporda Merkez'in yüzde 8.5 olan politika faizini perşembe günü yüzde 20'ye çıkarmasını beklediğini belirtti. Raporda faiz kararı kadar karar metnindeki iletişim metninin de dikkatle takip edileceği vurgulandı.

Bank of America ise PPK toplantısı sonucunda politika faizinin yüzde 25'e çıkmasını beklediğini ancak aşağı yönlü sürprizlere de alan bıraktıklarını bildirdi.

Bir başka ABD'li finans devi Goldman Sachs en yüksek artırım beklentilerinden birisini açıkladı. Bankanın analistleri TCMB'nin politika faizini yüzde 40'a çıkarmasını beklediğini ifade etti.

Morgan Stanley de PPK'nın politika faizini 11.5 puan artırarak yüzde 20’ye çıkarmasını beklediklerini kaydetti.

Fransız Societe Generale Türkiye'nin politika faizinin perşembe toplantısında 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesini, temmuz ve ağustos aylarında da faiz artışlarının devamını beklediğini açıkladı.

ANKETLER DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

AA Finans'ın 18 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette beklentilerinin medyanı 1.075 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 25 oldu.

Bloomberg HT Araştırma’nın Haziran ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi artırmasını bekliyor.

22 Haziran Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için ankete katılan 15 kurumun medyan beklentisi, Haziran ayında faizin yüzde 25’e çıkarılması yönünde oldu.

Bu anket döneminde 13 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktarırken; medyan beklenti yüzde 30, maksimum beklenti yüzde 50, minimum beklenti ise yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti.

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