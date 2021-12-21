Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşandı. Döviz kurları düşerken bu durum altın fiyatları üzerinde de etkisini yoğun olarak hissettirdi. 22 ayar bilezik fiyatı başta olmak üzere gram, yarım, tam altın fiyatı da düşüş eğilimine girdi. Bu yönde, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç para oldu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ile ilgili güncel rakamlar şöyle;