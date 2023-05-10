ELEKTRİK VE ARABA GİBİ MODERN İCATLARI REDDEDERLER
Amişler araba ve toplu taşıma araçları yerine, at arabası kullanmayı tercih eder. Ayrıca elektrik gibi modern icatlardan hiçbirini kullanmazlar, akşamları mum ışında otururlar.
SADECE ACİL DURUMLARDA TEK BİR TELEFON KULLANILIR
Elektriği fazla dünyevi bulan Amişler, dünyaya sıkı bağlanmaktan korkarlar. Sadece çok acil durumlarda kullandıkları tek bir telefon bulunur. Bu ankesörlü telefonu hastane, acil müdahale, veteriner ve uzak yerde bulunan akrabalarını aramak için kullanırlar. Evde telefon kullanımı kadınların gereksiz konuşma yaparak zamanlarını harcalamarına ve yüz yüze görüşmelerini engelleyeceği için yasaktır.