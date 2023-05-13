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24 yıl süren dünya turunda 215 ülke gezerek Dünya turu yaptılar! Gunthe Holtorf ve Otto

24 yıl süren dünya turunda 215 ülke gezerek Dünya turu yaptılar!

Gunthe Holtorf, eşi Christine ve arabaları Otto 24 yıl boyunca dünyayı gezerek tam 215 ülkeyi ziyaret etti. Alman çift Otto ile 900 bin km'den fazla yol yaptı. Birçok kez sıtma hastalığına yakalandılar ancak asla vazgeçmediler. İşte, Holtorf çiftinin dünya turu hikayesi...

Giriş: 13.05.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 1990'DAN, 2014'E KADAR GEZDİLER

    Gunther W. Holtorf, 1958'de Lufthansa'da uzun bir kariyer geçmişine sahipti. Meslek hayatının sonunda Almanya merkezli 25 uçağı olan bir havayolunun CEO'suydu. İşten ayrıldığında 51 yaşında olan olan Gunther'ın işi tek bir kişi tarafından yürütülemeyecek kadar büyüyordu ve başka bir şeyler yapmaya karar vermişti. 

    Gunther'ın üçüncü eşi olan Beate ile beraber 1988 yılında Almanya'dan ayrılarak Afrika'nın kırsal bölgelerini 18 ay boyunca keşfetme yolculuğuna çıktı. Gunther bu ilk seyahatinden sonra üçüncü eşi Beate ile 1990'da boşandı. 

     

  • YOLCULUĞA ÇIKTIKTIKLARINDA 53 VE 34 YAŞINDAYDILAR

    Dünya turunu devam ettirmek isteyen Gunther Holtorf, 1990'da Die Zeit'a (gazete) kişisel bir ilan verdi ve yolculuk arkadaşı aradı. Böylece Gunther Holtorf dördüncü eşi Cristine ile tanıştı. Chirstine, teklifi kabul etti ve oğlu Martini yatılı okula yazdırdıktan sonra 2014 yılına kadar sürecek olan yolculuklarına başladılar. Holtorf yolculuğa çıktığında 53, Christine ise 34 yaşındaydı.

  • BAŞTA SADECE AFRİKA'YI GEZMEK İSTEDİLER

    Çiftin planı kıtayı gezerek, vahşi doğada olabildiğince zaman geçirmekti. Kullandıkları Mercedes - Benz G - Wagen araba ise 10 yaşındaydı. Çift ilk olarak Afrika'ya doğru yolculuklarını gerçekleştirdi. Zinder'den, Mali'ye ve daha sonra Cezayir'den, Nijer'i geçerek Sahra Çölü'ne ulaştı. 

  • SITMA'YA YAKALANDILAR VE HER ZAMAN ARAÇLARINDA KONAKLADILAR

    Serüven boyunca birçok kez sıtma hastalığına yakalanan çift 900 bin km'den fazla yol kat etti. İkili hiçbir zaman otelde konaklamadı, her zaman araçlarının arkasında uyumayı tercih ettiler. Çifte göre bir ülkeyi deneyimlemek yalnızca o yarı küreyi derinlemesine araştırarak ve yerel insanlarla yakın iletişime geçerek mümkün.

  • 900 BİN KİLOMETRE 2 KEZ AY'A GİDİP GELMEYE EŞ DEĞER

    Kat edilen 900 bin kilometre Dünya'nın etrafında yaklaşık 22 kez dolaşmaya ve Dünya ile Ay arasında iki kez gidip gelmeye eş değer. Araca Otto ismini veren çift, seyahat boyunca zorlu arazi koşulları, çölün kavurucu sıcağı, vahşi ormanlık bölgeler, savaşlar, dondurucu soğuklar ve birbirinden farklı koşullar içerisinde bulundu.

  • EŞİ CHRİSTİNE KANSERE YAKALANDI

    Gunther Holtorf seyahatini 77 yaşında sonlandırdı ancak eşi Christine 2010 yılında kanserden vefat etti. Gunther karısı için yolculuktan vazgeçmedi ve karısının fotoğrafını Otto'da her zaman bulundurdu. Christine son yolcuğunu 2008 yılında Karayipler'de yaptı ve hastalığı nedeniyle Gunther ile beraber Almanya'ya döndü. 

  • 77 YAŞINA KADAR YOLCULUĞA DEVAM ETTİ

    Eşi vefat ettikten sonra Gunther yolculuğuna zaman zaman Christine'nin oğlu Martin ile devam etti. Daha sonra arkadaşı Elke Dreweck Tokyo'da yolculuğuna eşlik etti. Gunther savaş nedeniyle Batı Afrika'da birkaç ülkeyi gezemedi.

  • KENDİ PARASINI BİRİKTİREREK SEYAHAT ETTİ

    Gunther yolculuğunu para biriktirerek finanse ettiğini söylüyor. Otel ve restoranlara para harcamadığını belirten Gunther, yerel pazarlardan alışveriş yapmış ve kendi yemeğini kendi pişirmiş. Böylece Avrupa'da harcadığından daha az harcamış ve kimseden sponsorluk istememiş.

  • EN SEVDİĞİ VE ZORLANDIĞI ÜLKELER

    Gunther'ın zorlandığı ülkelerden birisi Hindistan. En sevdiği yerler arasında ise Virgin Africa, Zimbabwe, Zambiya, Angola, Şili, Brezilya, Bolivya, Avustralya ve Yeni Zelanda. 

  • RUSYA'NIN TUVALETLERİNDE SORUN YAŞAMIŞ

    Tuvalet konusunda en zorlandığı ülke ise Rusya olmuş. Rus erkeklerinin gerektiğinden fazla votka içmesinden dolayı tuvalet sorunu yaşadığını söylüyor. 

  • GİTMEKTE EN ÇOK ZORLANDIĞI ÜLKELER İSE ÇİN VE KUZEY KORE

    Gitmekte en çok zorlandığı ülkeler ise Kuzey Kore ve Çin. Kuzey Kore'ye gidebilmek için Almanya Büyükelçisi tarafından yardım aldıklarını belirten Gunther aylar sonra olumlu bir cevap alabilmiş. 

  • SEYAHAT ETTİKÇE AZ ŞEY DENEYİMLEDİKLERİNİ FARK ETTİLER

    Başta yalnızca Afrika'yı görmek isteyen Gunther ve Christine Holtorf, ilerleyen zamanlarda ne kadar çok seyahat ederlerse o kadar az şey gördüklerini fark etmişler ve daha çok yer deneyimlemek için serüvenlerine devam etme kararı almışlar.

  • OTTO MÜZEDE SERGİLENİYOR

    18 Ekim 2014'de Almanya'ya dönen Gunther Holtorf'un arabası Otto, Stuttgart - Untertürkheim'de Mercedes - Benz Müzesi'nde Klasik Arabalar bölümünde sergileniyor.

  • GUİNESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

    Gunther Holtorf ve Otto, "Araba ile ziyaret edilen en çok ülke" rekoru ile Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    Kaynak: Guiness World Record, BBC, Outsideonline

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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