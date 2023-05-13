1990'DAN, 2014'E KADAR GEZDİLER

Gunther W. Holtorf, 1958'de Lufthansa'da uzun bir kariyer geçmişine sahipti. Meslek hayatının sonunda Almanya merkezli 25 uçağı olan bir havayolunun CEO'suydu. İşten ayrıldığında 51 yaşında olan olan Gunther'ın işi tek bir kişi tarafından yürütülemeyecek kadar büyüyordu ve başka bir şeyler yapmaya karar vermişti.

Gunther'ın üçüncü eşi olan Beate ile beraber 1988 yılında Almanya'dan ayrılarak Afrika'nın kırsal bölgelerini 18 ay boyunca keşfetme yolculuğuna çıktı. Gunther bu ilk seyahatinden sonra üçüncü eşi Beate ile 1990'da boşandı.