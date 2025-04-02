2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Bu sene Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesiyle beraber, gözler ikinci dini bayram olan Kurbana döndü. Ramazan'dan kısa bir süre sonra kutlanacak Kurban Bayramı'nın bu sene hangi günlere geldiği ve tatilin kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? İşte, detaylar...
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İslamiyet için önemli dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Dört gün sürecek bayramın hangi günlere denk geleceği merak edilirken, hangi ay idrak edileceği araştırılıyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay?
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2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, 2025 yılında 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek.
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KURBAN BAYRAMI TATİL TARİHLERİ VE DENK GELDİĞİ GÜNLER
5 Haziran 2025 Perşembe: Arife
6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü
7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü
8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü
9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü
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