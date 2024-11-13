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        Haberler Dünyadan 2024'ün yaşayan en seksi erkeği John Krasinski oldu - Magazin haberleri

        2024'ün yaşayan en seksi erkeği John Krasinski oldu

        Ünlü oyuncu John Krasinski, People Dergisi tarafından '2024'ün Yaşayan En Seksi Erkeği' seçildi. 'The Office' dizisiyle tanınan oyuncunun ilk tepkisi "Benim için çıtayı çok yükselttiniz" şeklinde oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:58
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        • 1

          People Dergisi, 1985'ten bu yana her yıl bir ünlü ismi, en seksi erkek olarak belirliyor. Bu yıl, 'Yaşayan En Seksi Erkek' ünvanı, 'The Office' dizisiyle tanınan John Krasinski'ye verildi.

          Dergiye kapak olan 45 yaşındaki ABD'li oyuncu, 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçimesine verdiği ilk tepkiyi şöyle anlattı:

          "Belki de kandırılıyorumdur" diye düşündüm. Sabahları uyandığımda 'Bugün yaşayan en seksi erkek olmam istenecek mi?' diye pek düşünmem. Ve bugün öyle oldu! Benim için çıtayı çok yükselttiniz."

        • 2

          Oyuncu eşi Emily Blunt'ın haberi duyunca çok heyecanlandığını söyleyen John Krasinski; "Ona bunu anlatırken büyük mutluluk duydum" dedi. Krasinski ayrıca, eğer en seksi erkek seçilirse eşi Blunt'ın dergi kapağını çerçeveletip duvara asacağını söylediğini de iletti.

          John Krasinski ile Emily Blunt yaklaşık 14 yıldır evli ve bu evlilikten Hazel ve Violet adlarında iki kızı bulunuyor.

        • 3

          Ünlü oyuncu; "Birisiyle evli olduğunuzda sürekli öğreniyor, değişiyor ve gelişiyorsunuz, bu inanılmaz bir şey. Tüm bunları onunla birlikte yaşadığım için çok şanslıyım" dedi.

          'En seksi erkek' ünvanının ise kendisi için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyleyen oyuncu; "Bence daha fazla ev işi yapmama neden olacak" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

        • 4

          John Krasinski, İngiliz sitcom'u 'The Office'in Amerikan versiyonunda kağıt satıcısı Jim Halpert'ı canlandırmasıyla hafızalara kazındı. Ayrıca 'Jack Ryan' dizisinde CIA ajanını canlandıran Krasinski, 2018 yapımı 'A Quiet Place' ile 2020'de çekilen devam filminin yönetmenliğini, ortak yazarlığını ve başrolünü üstlendi.

        • 5

          Bu yıl, John Krasinski, fantastik komedi türündeki 'IF' adlı filmde hem rol aldı, hem yazdı hem de filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca Lupita Nyong'o ve Joseph Quinn'in başrollerini paylaştığı kıyamet korku filmi 'A Quiet Place: Day One'ın yapımcılığını üstlendi.

        • 6

          John Krasinski'nin merakla beklenen yeni projesi ise usta yönetmen Guy Ritchie imzalı 'Fountain of Youth'. Filmde Natalie Portman, Eiza Gonzalez ve Domhnall Gleeson gibi isimler yer alıyor.

        • 7

          People Dergisi, 'Yaşayan En Seksi Erkek' ünvanını illk kez 1985'te Mel Gibson'a vermişti. Geçen yıl bu ünvanı Patrick Dempsey alırken, son yıllarda kazananlar arasında Chris Evans, Michael B. Jordan, Paul Rudd, John Legend ve Idris Elba yer alıyor.

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