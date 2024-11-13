2024'ün yaşayan en seksi erkeği John Krasinski oldu

People Dergisi, 1985'ten bu yana her yıl bir ünlü ismi, en seksi erkek olarak belirliyor. Bu yıl, 'Yaşayan En Seksi Erkek' ünvanı, 'The Office' dizisiyle tanınan John Krasinski'ye verildi.

Dergiye kapak olan 45 yaşındaki ABD'li oyuncu, 'Yaşayan En Seksi Erkek' seçimesine verdiği ilk tepkiyi şöyle anlattı:

"Belki de kandırılıyorumdur" diye düşündüm. Sabahları uyandığımda 'Bugün yaşayan en seksi erkek olmam istenecek mi?' diye pek düşünmem. Ve bugün öyle oldu! Benim için çıtayı çok yükselttiniz."