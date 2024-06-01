2024 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak. 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile gerçekleşmesi beklenen zorlu sınav öncesinde, LGS tercihlerinin başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. İşte 2024 LGS tercih tarihleri...
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LGS tercihlerinde geri sayım sürüyor. 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek sınavın ardından lise adaylarının gözü LGS tercihlerine çevrilecek. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından taban ve tavan puanları netlik kazanacak. Peki, "2024 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB ile LGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?" İşte detaylar...
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde açıklanacak
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2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 5-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Liselere Geçiş Sistemi tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. LGS tercih tarihleri, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.
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LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.
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Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.