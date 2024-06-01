2024 LGS görevli ücretleri: LGS görev yerleri belli oldu mu, görevli ücreti ne kadar?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürüyor. 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek LGS iki oturum şeklinde uygulanacak. Zorlu sınav öncesinde, LGS görevli ücreti ve görev yerlerine ilişkin bilgiler sınav günü görev alacak öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 LGS gözetmen ücreti ve görev yerleri sorgulama ekranı...
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LGS'ye sayılı günler kala sınav günü, gözetmen ücretleri gündemdeki yerini aldı. LGS sınavında, iki oturumda da görevliler aynı olduğu için iki görev ücreti ödenecek. Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre değişkenlik göstermektedir. Peki, "LGS görev yerleri belli oldu mu, gözetmen ücreti ne kadar?" İşte LGS görev yerlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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LGS NE ZAMAN?
LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
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LGS GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU!
Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav görevi için başvuruda bulunan öğretmenlerin sonucu MEBBİS üzerinden belli oldu.
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LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2024
Sınavda görevli öğretmenlere ödenecek ücretler gelir vergisi dilimlerine göre farklılıklar göstermektedir. Sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL