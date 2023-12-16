2024 ELEKTRONİK EŞYALAR İÇİN BANDROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2024 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.