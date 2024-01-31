TÜİK 2023 yılı dördüncü çeyrek turizm istatistiklerini yayımladı. Buna göre turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Söz konusu dönemde turizm gelirinin yüzde 15.2'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık, 2023

Böylece Türkiye'nin turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16.9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar oldu ve rekor düzeye ulaştı. Bu yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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Yıl Turizm geliri (bin $) Kişi başı ortalama harcama ($) 2006 18 593 951 803 2007 20 942 500 770 2008 25 415 067 820 2009 25 064 482 783 2010 24 930 997 755 2011 28 115 692 778 2012 29 689 249 814 2013 33 073 502 843 2014 35 137 949 848 2015 32 492 212 781 2016 22 839 468 728 2017 27 044 542 700 2018 30 545 924 669 2019 38 930 474 751 2020 14 817 273 936 2021 30 173 587 1 028 2022 46 477 871 905 2023 54 315 542 952

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 11 ARTTI

2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11.1 artarak 57 milyon 77 bin 440 kişi oldu. Bunların yüzde 13.5'ini 7 milyon 730 bin 473 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Kişi başı ortalama harcama da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5.2 yükselerek 952 dolara çıktı.

TURİZM GİDERİNDE YÜZDE 65'LİK ARTIŞ

2023 yılında yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise bir önceki yıla göre yüzde 65.3 artarak 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar oldu. Bunun 5 milyar 916 milyon 935 bin dolarını kişisel, 1 milyar 151 milyon 967 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52.3 artarak 11 milyon 67 bin 359 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 639 dolar olarak kayıtlara geçti.