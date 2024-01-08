Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 7.799,55 %2,24
        DOLAR 29,8933 %0,33
        EURO 32,6975 %0,25
        ALTIN 1.950,54 %-0,53
        FAİZ 41,49 %0,29
        GÜMÜŞ GRAM 22,07 %-0,78
        BITCOIN 43.867,00 %-0,89
        GBP/TRY 37,9142 %0,06
        EUR/USD 1,0927 %-0,11
        BRENT 77,84 %-1,17
        ÇEYREK ALTIN 3.189,14 %-0,53
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun 2023'te mobil oyun satışlarında son dört yılın en düşük rakamları görüldü - Teknoloji Haberleri

        Mobil oyun satışlarında son dört yılın en düşük rakamları

        oyunfor.com'un yayınladığı 2023 oyun satışı raporuna göre, mobil oyun satışları son dört yılın en düşük rakamlarını görürken, PC ve konsol oyun satışları yükselişe geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son dört yılın en düşük rakamları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de oyun yapımcıları ve yerli oyun sayılarının artmasına karşın mobil oyun sektöründe 2023 yılında gerileme gözlemlendi.

        2023 Türkiye oyun pazarındaki değişimler detaylı incelendiğinde, önceki yıllara göre bir düşüş yaşandığını gözlemlendi. Özellikle 2019'dan itibaren hızla yükselen oyun alışverişleri, 2022'ye kadar mobil oyunların etkisiyle zirve yapmıştı ancak 2023'te, döviz kurlarındaki artış ve oyun yapımcılarının Türkiye'ye özel aldığı olumsuz kararlarla birlikte negatif bir ivme yaşandı. Bu olumsuz tabloya rağmen PC oyunları bu yıl da artış gösterdi. 2023 yılında satışların bir önceki yıla göre düşük olmasının en büyük nedeni mobil oyun satışlarındaki gerileme olarak gösterilebilir.

        REKLAM

        MOBİL OYUNLAR YÜZDE 14 DÜŞTÜ

        2023 yılında mobil oyunlar, geçtiğimiz yıla göre %14’lük bir düşüşle son dört yılın en düşük satış rakamlarını gördü. Bunda döviz kurlarındaki artış ve birçok mobil oyun firmasının Türkiye’ye özel yerelleştirme yapmaması etkili olmuş gibi gözüküyor.

        Mobil oyunlardaki alışverişlerin çoğunluğu ise -geçen yıl olduğu gibi yine- Google Play, yani Android tabanlı mobil cihazlar üzerinden yapıldı fakat önceki ylın %88’lik satış oranı %58’e geriledi. iOS tabanlı mobil cihazlar ise büyük bir yükselişle satışlardan %42’lik bir pay aldı.

        PC OYUNLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

        2021 yılında dramatik bir düşüş yaşayarak yüzde 20 seviyelerine gerileyen PC oyun satışları 2023 yılında yeniden ayağa kalkarak yüzde 30 seviyelerine kadar yükseldi. Benzer şekilde Playstation, Xbox, Nintendo gibi markaların yer aldığı konsol oyunları da 2021'de yüzde 19, 2020'de ise yüzde 20 seviyelerinde kalmıştı. 2023'ü ise 5 puanlık yükselişle yüzde 25 ile tamamladı. Bu süreçte mobil oyun satış payı ise yüzde 45'e geriledi.

        PLATFORM 2020 2021 2022 2023
        PC %26 %20 %21 %30
        Konsol %22 %19 %20 %25
        Mobil %52 %61 %59 %45

        ZİRVEDE İSTANBUL VAR

        Oyun alışverişlerinde 2023 yılında da İstanbul’un liderliği devam ediyor. İstanbul’u, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti.

        # 2020 2021 2022 2023
        1 İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul
        2 Ankara Ankara Ankara Ankara
        3 İzmir İzmir İzmir Antalya
        4 Bursa Bursa Bursa İzmir
        5 Antalya Antalya Antalya Bursa

        EN YÜKSEK OYUN İÇİ SATIŞTA ZİRVE VALORANT'IN OLDU

        En çok alışveriş yapılan oyunlar listesinde Valorant, PUBG Mobile, League of Legends gibi tanıdık isimler yer alıyor. Bu liste içinde dikkat çeken en önemli detay ise mobil oyunların hala önemli bir yer tutması ve ilk onda dört adet mobil oyunun bulunması.

        REKLAM
        • Valorant
        • PUBG Mobile
        • League of Legends
        • Garena Free Fire
        • Roblox
        • Mobile Legends
        • World of Warcraft
        • Metin2
        • Counter-Strike
        • Lords Mobile

        2023'ÜN EN ÇOK SATIŞ YAPAN OYUN MAĞAZALARI

        • Steam
        • Microsoft Store
        • Apple Store
        • Google Play Store
        • Gameforge Store

        2023 yılında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir çoğunluğu 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı:

        YAŞ 2020 2021 2022 2023
        18-21 %4 %5 %4 %3
        21-30 %45 %45 %47 %49
        30+ %51 %50 %49 %48

        Cinsiyete göre dağılım:

        Kadınların oyunlara olan ilgisi ise yavaş bir şekilde artmaya devam ediyor ve 2023'te toplam oyun alışverişlerinin %33'ünü kapsamış durumda.

        CİNSİYET 2020 2021 2022 2023
        KADIN %33 %30 %32 %33
        ERKEK %67 %70 %68 %67
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Habertürk Anasayfa