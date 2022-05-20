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Bakan Yardımcısı Sayan: "Fiber internetin her eve gitmesini istiyoruz"

Gençlik Bilişim Zirvesi’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, fiber internetin bütün evlere ve mahallelere gitmesini istediklerini belirterek, “2023 sonu hedefimiz her hanede 100 megabit/saniye internetin olması” dedi.

20.05.2022 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
2023 hedefi her eve 100 Mbps internet
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HABERTURK.COM

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Türkiye Bilişim Derneği’nin katkısıyla düzenlenen "Gençlik ve Bilişim Festivali"nde Türkiye'nin dijital dönüşümü ele alındı.

Etkinlikte gençlerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G'yi sadece kullanan değil, yerli ve milli imkânlarla geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin fiber altyapısına değinen Sayan, "Fiber internetin bütün evlere ve mahallelere gitmesini istiyoruz. 2023 sonu hedefimiz her hanede 100 megabit/saniye internetin olması. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor ve dijital dönüşüm bizi çepeçevre kucaklıyor" dedi.

“5G'Yİ İHRAÇ EDEN ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ”

5G teknolojisiyle her şeyin mobil platformlarda yapılacağı bir dünyaya geçileceğini anlatan Sayan, "Türkiye'nin 4.5G'de yerlilik, millilik oranını yüzde 30'a çıkardık. Fiber uzunluğumuz 471 bin kilometre. İnternet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 204 gigabayta ulaştı. Biz 5G'yi de sadece kullanan değil yerli ve milli imkânlarla teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalışıyoruz. Coğrafyamız da haberleşme altyapılarının yerli ve milli olmasının kritikliğini bize göstermiştir" diye konuştu.

Gençleri BTK Akademi eğitimlerine katılmaya davet eden Sayan, siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda bu eğitimleri tamamlayarak istihdam noktasında onlarla çalışabileceklerini söyledi. Gençlerden yabancı dillerini geliştirmelerini isteyen Sayan, "Programlama dillerini iyi bilmeniz, sosyal olmanız gerekiyor. Sadece eğitime odaklanmak yerine pratiğe odaklanarak bilgi ve görgüyü artırmalısınız" tavsiyesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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