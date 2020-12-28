2021’de kim ne kadar AGİ alacak?

Yeni AGİ 2021 ne kadar oldu? Bekar AGİ ne kadar? İşte son rakamlar

2021 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 21.56 oranında artırıldı. Brüt asgari ücret 2 bin 943 TL’den 3 bin 577.50 TL’ye, net asgari ücret de 2 bin 324.70 TL’den 2 bin 825.90 TL’ye yükseldi. Net asgari ücret 500 lira arttı.

Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte ücret geliri elde eden işçi ve memur tüm çalışanlara 2021 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları da belli oldu. Buna göre, bekar çalışan için AGİ tutarı 220.73 TL’den 268.32 TL’ye yükseldi. Net asgari ücretin içinde bekar çalışan için hesaplanan AGİ de yer alıyor.

Brüt asgari ücretten 500.77 TL sosyal güvenlik primi işçi payı, 35.78 TL işsizlik sigortası primi işçi payı, 187.82 TL gelir vergisi, 27.15 TL damga vergisi kesilecek. İşçiye verilen 3577.50 TL brüt asgari ücretten yapılan kesinti tutarı 751.61 TL olacak.

2021’DE AGİ KAÇ TL OLACAK?

Bekar çalışanların AGİ’si 220.73 TL’den 268.31 TL’ye yükselirken, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir çalışanın AGİ’si 375.23 TL’den 429.30 TL’ye yükselecek.

Eşi çalışan üç çocuklu bir çalışanın AGİ’si ise 331.09 TL’den 375.63 TL’ye çıkacak.

Yıllara göre asgari geçim indirimi tutarları (TL) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bekar 123.53 133.31 152.21 191.85 220.73 268.31 Evli, eşi çalışmayan 148.23 159.98 182.66 230.22 264.87 321.97 Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 166.76 179.97 205.49 259.00 297.98 362.22 Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 185.29 199.97 228.32 287.78 331.09 402.47 Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 209.99 226.63 258.76 326.15 375.23 429.30 Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 209.99 226.63 258.76 326.15 375.23 429.30 Evli, eşi çalışan 123.53 133.31 152.21 191.85 220.73 268.31 Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 142.05 153.31 175.04 220.63 253.83 308.55 Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 160.58 173.31 197.88 249.41 286.94 348.80 Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 185.29 199.97 228.32 287.78 331.09 375.63 Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 197.64 213.30 243.54 306.96 353.16 402.47 Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 209.99 226.63 258.76 326.15 375.23 429.30

İŞVERENE MALİYETİ 4203 TL

İşverenden ayrıca sosyal güvenlik primi işveren payı olarak 554.40 TL, işsizlik sigortası primi işveren payı olarak 71.54 TL kesiliyor. Böylece asgari ücretle çalıştırılan işçinin işverene toplam maliyeti 4203.44 TL olacak.

2020 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 3458.03 TL düzeyinde bulunuyor.

Devletin asgari ücretle çalıştırılan işçiler için sağladığı 75 TL destek 2021 yılında da sürecek. Böylece 2021 yılında asgari ücretli işçi çalıştıran işverenin cebinden çıkacak net tutar 4128.44 TL olacak.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? (TL) 2020 2021 Brüt asgari ücret 2943.00 3577.50 SGK primi işçi payı 412.02 500.77 İşsizlik sigortası primi işçi payı 29.43 35.78 Gelir vergisi 154.51 187.82 Asgari geçim indirimi 220.73 268.31 Damga vergisi 22.34 27.15 Kesintiler toplamı 618.30 751.61 Net asgari ücret 2324.70 2825.90 İşverene maliyeti Brüt asgari ücret 2943.00 3577.50 SGK primi işveren payı 456.17 554.51 İşsizlik sigortası primi işveren payı 58.86 71.55 İşverene toplam maliyet 3458.03 4203.56