Babaannesinin 50 yıllık perdesinden ceket diktirdi

Son günlerde sosyal medyada gündem olan babaanne-anneanne perdesi bu sefer satılmak için değil giyilmek için sandıktan çıktı.

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19 yaşındaki Ömer Ünver, babaannesinin çeyizinden kalan yaklaşık 50 yıllık perdeden kendisine ceket diktirdi.

"BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ PERDEDEN PANTOLON DİKMEK"

Antika perdeden giysi yaptıklarını ve çok beğendiğini ifade eden Ömer Ünver, "Bu perdeler sosyal medyada epey bir ilgi çekti. Bizim elimizde de olunca ceket, gömlek tarzı bir şeyler yapmaya karar verdik. Kumaşı yengeme verdik o da dikti sağ olsun. Böyle bir görüntüyle karşılaştık. Bayağı memnunuz, hoşumuza gitti. Dışarı çıktık, çarşıyı gezdik, güzel yorumlar aldık. Gerçekten de hoşuma gitti. Perdeden pantolon, yelek de dikmek istiyoruz" dedi.

Ömer Ünver'in 70 yaşındaki babaannesi Adalet Ünver ise, "Ömer torunum yanıma geldi, 'Çeyizlik perden var mı?' diye sordu. Sandığı açtık baktık ve bulduk. Daha sonra Ömer torunuma verdim. Kendine ceket diktirmiş çok hoşuma gitti" şeklinde konuştu. "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"