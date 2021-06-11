Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,8 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 96,9 yükseldi.
Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 120,4 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,9 yükseldi.
İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gerçekleşti.
Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,5 değer kazandı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,4 azaldı.
Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 77,6 artarken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 geriledi.
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