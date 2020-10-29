Yeni Ekonomi Paketi enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda 2020 yılı yüzde 10.5 enflasyonla kapanacağı düşünüyordu ama tahminler 12,1 olarak gerçekleşeceği yönünde yükseldi. Peki 2021 Ocak memur zammı belli oldu mu? Vatandaşlar 2"021 Ocak memur zammı ne kadar olacak?" sorusuna cevap arıyor.

2021 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat Uysal “Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 12,1 olmak üzere, 2020 yılı sonunda yüzde 11,1 ile yüzde 13,1 aralığında, 2021 yılı sonunda ise orta noktası yüzde 9,4 olmak üzere yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Temmuz enflasyon raporunda enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağını ve yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceğini öngörmüştük. Ancak normalleşmenin kademeli gerçekleşmesi nedeniyle salgına bağlı arz yönlü enflasyonist etkiler yılın ikinci yarısında hafifleyerek de olsa sürüyor. Bazı sektörlerde toplam talep koşulları enflasyonu sınırlamaya devam ederken, güçlü kredi ivmesine bağlı olarak finansman koşulları mal gruplarında fiyat artışları yüksek seyrediyor. Bu doğrultuda çıktı açığı tahminleri 2020 yılı ikinci çeyreğinden itibaren yukarı yönlü güncellendi.” dedi.

2020 yıl sonu enflasyon tahminini 3,2 puanlık güncelleme ile yüzde 8,9’dan yüzde 12,1’e çektiklerini söyleyen Murat Uysal, “2021 yılı enflasyon tahminini yüzde 6,2’den yüzde 9,4’e güncelledik. 3,2 puanlık güncellemeye en büyük katkı 2020 yılı tahminindeki güncelleme ve ithal maliyetlerden geldi. 2020 yıl sonu tahminindeki güncelleme geçmişe endeksleme davranışı ve ana eğilim üzerindeki etkilerine bağlı olarak 2021 yıl sonu tahminini 1,6 puan yukarı çekti. Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımı tahmin güncellemesine 0,8 puan katkıda bulunurken, gıda enflasyonu varsayımı 0,5 puanlık etki yaptı. Öte yandan toplam talep koşullarının geçmiş öngörülerden daha güçlü seyretmesi çıktı açığı kanalıyla yıl sonu tahminini 0,3 puan yükseltti." şeklinde konuştu.

2021 OCAK MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Uysal'ın bu açıklamalarıyla birlikte memur ve emeklilerin 2021'de alacağı maaş artışı konusunda tahmini rakamlar da belli olmaya başladı. Tahminlere göre memurlar ve emekliler Ocak 2021'den itibaren% 3 ve Temmuz 2021'den itibaren% 3 olarak maaşları artacak. TÜFE (enflasyon) belirtilen artış oranından yüksekse, enflasyon farkı da ödenecek.