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        Haberler Ekonomi Otomobil Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte marka marka Kasım'a özel sıfır otomobil kampanyaları... - Otomobil Haberleri

        Otomobil markaları Kasım'a özel kampanyalarını duyurdu

        Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması ile, son dönemde birçok marka kampanyalara ağırlık verdi. Kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını yoğunlaştıran otomobil markaları, Kasım ayında tüketicilere sıfır faizli finansman seçenekleri sunmaya başladı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:05
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        • 1

          CITROEN

          C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satın alınabiliyor.

        • 2

          Citroen C4 X ve C4 için, kasım ayında 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor.

        • 3

          C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânları sağlanıyor.

        • 4

          Markanın SUV modeli C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla showroomlarda yerini alıyor.

        • 5

          Berlingo Kombi de, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.

        • 6

          DS AUTOMOBILES

          Fransız otomobil üreticisinin Kasım ayı kampanyası kapsamında, takas desteği ya da 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi gibi seçenekler yer alıyor.

        • 7
        • 8

          HONDA

          Honda'nın Civic Sedan modelinin hem benzinli hem ECO versiyonlarının Executive+ donanımına özel olarak 280 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit veya 185 bin TL takas imkanı sağlanıyor.

        • 9

          Japon marka tarafından, HR-V e:HEV modelinin Advance ve Style donanımlarına özel 190 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas desteği sunuluyor.

        • 10
        • 11

          MG

          Çinli SAIC bünyesindeki İngiliz otomobil markası MG, Kasım ayı kapsamı kapsamında, ZS modelinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,59 faizli kredi imkânına ek, 80 bin TL’lik takas desteği sunuyor.

        • 12

          Markanın C-SUV modeli HS için ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0,59 faizli krediye ek, 100 bin TL de takas desteği sunuluyor.

        • 13

          Yüzde 100 elektrikli MG 4 modeli de 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,59 faizli kredi olanağına ek, Comfort donanımlı versiyonda 80 bin TL, Luxury donanımlı versiyonda ise 40 bin TL takas desteği ile tercih edilebiliyor.

        • 14
        • 15

          OPEL

          Alman markanın Grandland modeli, Kasım ayına özel hazırlanan kredi tekliflerine ek, versiyona bağlı değişen indirim tutarları sunuyor.

        • 16

          Astra'da ise 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredili ödeme seçenekleri sunuluyor.

        • 17

          Crossland ve Mokka'da da çeşitli indirimler sunan Opel, her iki modelinde de 12 ay vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçenekler sunuyor.

        • 18

          Corsa modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı kampanyada yer alıyor.

        • 19
        • 20

          PEUGEOT

          308 modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunan Peugeot, 408 modelini de, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile kampanyaya dahil etmiş durumda.

        • 21

          Markanın 208 modelinde de 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı yer alıyor.

        • 22

          Yeni 508 için de müşterilere 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

        • 23

          3008'e sahip olmak isteyenlere 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunan Peugeot, 7 kişilik oturma kapasiteli SUV modeli 5008'de de 270 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi seçeneği sunuyor.

        • 24

          Fransız markanın B-SUV modeli 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli ödeme seçeneği Kasım ayında satışa sunuluyor.

        • 25

          SEAT

          Seat Türkiye Kasım ayına özel hazırladığı kampanyasında özel faiz oranlı taşıt kredileri sunuyor.

        • 26

          Tavsiye edilen başlangıç fiyatı 795 bin TL olan Ibiza ve 923 bin TL olan Arona, 12 ay vadeli 300 bin TL kredi tutarı için aylık yüzde 1,79 faiz oranıyla sunuluyor.

        • 27

          Ayrıca, tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1 milyon 782 bin 500 TL olan Tarraco'da ise 12 ay vadeli 222 bin TL krediye sıfır faiz imkanıyla alınabiliyor.

        • 28

          1 milyon 515 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılan olan Ateca'da da 12 ay vadeli 222 bin TL krediye sıfır faiz sunuluyor.

        • 29

          Seat'ın kampanyasında 1 milyon 245 bin TL'den başlayan Leon modelleri ise 12 ay vadeli 222 bin TL krediye sıfır faiz imkanıyla alınabiliyor.

        • 30

          SKODA

          Skoda, Kasım ayı boyunca SUV ürün ailesini kampanyalı ödeme seçenekleri sunan Skoda, Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinde çeşitli indirimler ve yüzde 0 faizli ödeme seçenekleri sunuyor.

        • 31

          TOYOTA

          Toyota'nın Corolla Cross modeli 200 bin TL’ye varan indirimle birlikte 1 milyon 495 bin TL’den başlayan fiyatlarla veya 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

        • 32

          Corolla Sedan modeli de 180 bin TL’ye varan nakit indirimiyle, 200 bin TL 12 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği ile alınabilecek. Corolla HB'de de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Yiğitcan Yıldız
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