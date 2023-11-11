"Yoğun fikstür içindeyiz. Bunu kabul ediyoruz. Kadromuz, kalitemiz en iyisini yapacak şekilde. Benim isteğim milli ara öncesi kazanmaktı. Milli arada, milli takıma gitmeyenlerin dinlenme şansı oluyor. Futbolun içinde 3 günde 1 maç da var. Bunu da kabul etmek zorundayız. Ona göre hazırlandık. Bu zamana kadar bunun şeyini hiç yapmadık ama ister istemez bir yorgunluk oluyor."