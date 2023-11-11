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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Hatayspor maçı sonrası penaltı ve TFF sözleri - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan penaltı ve TFF sözleri

        Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk müsabakanın ardından açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 22:09 Güncelleme: 11.11.2023 - 22:09
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kaybettikleri Hatayspor karşılaşması sonrası konuştu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

          "Beklediğimiz bir oyun oldu. Hatayspor kendi yarı sahasında bekledi ve geçişleri deneyecekti. Tüm maçlar böyle oldu. İlk gol, özellikle gelen yüksek top, kenara indirmemiz... Pozisyon yokken gol yedik. İkinci golde de biz pozisyon üretecekken topu kaptırdık, dönüşte de yanlış hamleler yaptık öne doğru"

        • 2

          "Hatayspor taktik faulleri çok iyi yaptı, hakem de kimseye kart göstermedi. Oyun içi taktik fauller deneyebilirdik. Geriye düştük, üretmeye çalıştık. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Son 20 dakika rakip çok yarı sahasına çekildi. Üretken olabilirdik."

        • 3

          "Hücum hamleleri yaptık. Çok pozisyon üretmeyi hayal ettik ama yapamadık. Hatayspor'u kutluyorum. Bir planları ve ona uygun oyuncuları vardı, bunu uyguladılar. Maçın başından sonuna top bizdeydi. Zemin kötüydü, pas için uygun değildi. Oyunu daha hızlı oynamalıydık. Daha çok üretebilirdik. Kendi kalitemizin altında oynadık."

        • 4

          "PENALTI POZİSYONLARI VAR"

          "Penaltı pozisyonları var. Bunlar değerlendirilecektir. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz."

        • 5

          "Sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Yoğun tempodan geçiyoruz. Bu tempoda kazanmak zor. Kazanamadığımız için üzgünüz."

        • 6

          "BU MAÇI PAZAR OYNAYABİLİRDİK"

          "Programları yoğunlaştıran, fikstürü belirleyenler. Biz Avrupa'da çok önemli bir maç oynuyoruz. 3 gün sonra oynuyoruz. 4. gün de oynanma ve pazar gününe konma şansı var. Bunun için hiç konuşmadık ama fikstürde bir maçtan sonra da aynısı var. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Pazar günü oynayabilirdik bu maçı erken saatlerde"

        • 7

          "Yoğun fikstür içindeyiz. Bunu kabul ediyoruz. Kadromuz, kalitemiz en iyisini yapacak şekilde. Benim isteğim milli ara öncesi kazanmaktı. Milli arada, milli takıma gitmeyenlerin dinlenme şansı oluyor. Futbolun içinde 3 günde 1 maç da var. Bunu da kabul etmek zorundayız. Ona göre hazırlandık. Bu zamana kadar bunun şeyini hiç yapmadık ama ister istemez bir yorgunluk oluyor."

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