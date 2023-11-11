Mehmet Ayan yazdı: Hatay'ın hakkı!

Hatayspor, iyi çalışmış Galatasaray’a. Yeteneklerini rakibin zaaflarına iyi kodlamış güney temsilcisi. Sadece Şampiyonlar Ligi dönüşü diye küçültemeyeceğimiz oyun arazları olan G.Saray’ın kaliteli iki stoperini ligde ilk kez bu kadar zor duruma düşüren bir takım gördük sahada.