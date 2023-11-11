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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Hatay'ın hakkı! - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Hatay'ın hakkı!

        12. haftaya lider giren Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan sar-kırmızılıların mağlubiyetini kaleme aldı: Hatay'ın hakkı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 21:34 Güncelleme: 11.11.2023 - 21:34
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        • 1

          Maç sonucundan bağımsız! Artık ikna oldum ki KEREM AKTÜRKOĞLU TOPA HAVADAN VURUP AĞLARLA BULUŞTURDUĞU TAKDİRDE İKİ GOL SAYILACAĞINA KALBEN İNANIYOR.

        • 2

          Başka açıklaması yok bu savruk halin. Ya da gayet tahmin edilebileceği gibi DERİNLİKLİ BİR FUNDEMENTAL SORUNU!

        • 3

          Maç öncesi yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulunan Okan Buruk tehlikeyi sezmiş olacak ki erken uyarı sistemini çalıştırdı: ‘Karşımızda iyi bir takım var. Geçiş hücumlarında etkili oyunculara sahipler. Buna dikkat etmeliyiz!’

        • 4

          İlki bir parça ama ikincisi tam manasıyla GEÇİŞ GOLÜ yedi Galatasaray. Öndeki atletizm RIVAS, LAMKEL, DELE, DADAŞOV dörtlüsü ile hayat bulurken ÖMER FARUK, MASSANGA’nın yarattığı konfor alanını değerlendirerek katkı sundu hızlı oyuna.

        • 5

          Şampiyonlar Ligi dönüşü için makul bulunan yorgunluğa, Hatay’ın dinamik oyunu, Oliviera’nın iki yönlü oyuna ayak uyduramaması, Kerem’in 10 numara pozisyonunu idareten götürmesi, Torerria’nın geniş alanda yalnız kalması, Icardi’nin 3-4 maçtır var olan antrenmansızlığının iyiden iyiye tebarüzü eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu.

        • 6

          Hatayspor, iyi çalışmış Galatasaray’a. Yeteneklerini rakibin zaaflarına iyi kodlamış güney temsilcisi. Sadece Şampiyonlar Ligi dönüşü diye küçültemeyeceğimiz oyun arazları olan G.Saray’ın kaliteli iki stoperini ligde ilk kez bu kadar zor duruma düşüren bir takım gördük sahada.

        • 7

          Birinci zorlamaları geriye koşturmaktı sarı-kırmızılıları; yaptılar. Sol bek mevkiindeki Kazımcan’ın ön taraf sevdasını birkaç kez cezalandırdılar.

        • 8

          Oyuncu değişiklikleri yine çare olmadı G.Saray’a. Benim için sürpriz yok. Oyunun kazanamadığı ligde oyuncu ile kazanma serisi bitti.

        • 9

          Rize ve Kasımpaşa maç yazılarım bu sitede duruyor. Bu akşamın kötülerinden kabul edeceğimiz tüm oyuncular alarm veriyordu. Yeni transferler için de yorumlarım an itibariyle geçerli.

        • 10

          Kerem, Torreria, Boey insanüstü oynadılar ve bu akşam frene bastılar. Icardi sakat ve antrenmansız ve halen 90 dakika sahada! Stoperler de orta sahanın zayıf savunmasıyla zor durumda kalınca…. Tebrikler Volkan Hoca…

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