Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
Kara para aklama, vergi kaçakçılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çifti hakkında yapılan şikayetler ve suç kayıtları ortaya çıktı. MASAK raporunda ortaya çıkan suç kayıtlarına göre, Engin Polat'ın 5 suç kaydı bulunuyor. Bu kayıtlara göre biri 'basit yaralama' diğeri ise 'tehdit'. Polat'ın, 'tehdit' konusuyla ilgili davası devam ediyor. Dilan Polat, hakkında ise 6 işlem yapılmış. Polat hakkında yapılan tüm şikayetler hakkında takipsizlik kararı çıkmış. Detaylar özel haberimizde...
Gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
SUÇ KAYIT LİSTESİ MASAK RAPORUNDA
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Engin Polat ve Dilan Polat’ın suç kayıt listesi MASAK raporunda ortaya çıktı.
POLAT ÇİFTİ SORUŞTURULDU
Engin Polat ve Dilan Polat hakkında araştırma yapan MASAK, hazırladığı 49 sayfalık raporunda, çiftin ceza davaları ve savcılık soruşturmaların olup olmadığı detaylarına da yer verdi.
DİLAN POLAT'IN 6 AYRI SORUŞTURMASI VAR
Dilan Polat’ın UYAP üzerinde araştırılan savcılık soruşturmalarında 6 ayrı soruşturma davası ortaya çıktı.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ
Bu soruşturmalar arasında İstanbul ve Ankara’da olmak üzere toplam 3 ayrı ‘tehdit’ olayı, İstanbul Bakırköy’de bir adet “Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok etme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme vb”, İzmir’de bir adet “Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak” ve Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Güveni Kötüye Kullanma” konusu görülmüş.
Dilan Polat hakkında 2014 ile 2022 yılları arasında başlatılan tüm bu soruşturmalar takipsizlikle sonuçlanmış
ENGİN POLAT’IN 5 SUÇ KAYDI
Engin Polat’ın UYAP üzerinde yapılan incelemelerde, 3’ü mahkemede 2'si savcılıkta 5 ayrı kaydı çıktı. Engin Polat, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan 2018 yılında ceza almış.
2006 yılında ‘Basit yaralama’ suçundan Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi’nde bir davası devam ediyor. Yine aynı dosyadan ‘tehdit’ davası devam eden Engin Polat hakkında 2020’de yapılan ‘tehdit’ şikayetiyle ilgili takipsizlik kararı çıkmış.
Engin Polat ile ilgili 2018’de ‘Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma “ suçlamasıyla savcılık tarafından dava açılmış.