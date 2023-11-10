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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilan Polat davasında yeni bir gerçek ortaya çıktı: Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi? - Son dakika haberi

        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?

        Kara para aklama, vergi kaçakçılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin adres değişikliği soruşturmada ortaya çıktı. Daha önce, "Çocukların okulu için" ikametgâh adreslerini değiştirdikleri söylenen çiftin ifadesinde bambaşka cevaplar çıktığı görüldü. Dilan Polat, adres değişikliğini avukatının isteği üzerine yaptığını söyledi. Engin Polat ise farklı bir cevap verdi. İşte Polat çiftinin adres değişikliğinin nedeni...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 10.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:37
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        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
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        Gündeme bomba gibi düşen Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin soruşturmasıyla ilgili yeni yeni detaylar ortaya çıkıyor.

        YAZILANLAR FARKLI ÇIKTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre poliste ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat’ın neden adres değişikliği yaptığı gerçeği, yazılanlardan farklı çıktı.

        DİLAN POLAT: AVUKATIMIZ İSTEDİ

        Düzenlenen operasyonda Çekmeköy’de eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte gözaltına alınan Dilan Polat, poliste 3 Kasım günü 31 sayfa ifade verdi. 50 sorunun arasında kendisine yöneltilen sorulardan biri de, yapılan adres değişikliğiydi.

        Polis 46’ncı soruda Dilan Polat’a “Adres değişikliği neden yaptınız” dedi.. Dilan Polat bu soruya, “Bu durum avukatımızın isteği üzerine yapıldı” diye yanıt verdi.

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        ENGİN POLAT "TEBLİGAT İÇİN" DEDİ

        Operasyonda gözaltına alınan Engin Polat’ın da 3 Kasım günü ifadesi alındı. Engin Polat’a poliste 57 soru yöneltildi. 43 sayfa süren sorgusunda, Dilan Polat’a sorulan adres değişikliği sorusu kendisine de soruldu.

        Engin Polat ikamet değişikliğine ilişkin, “Ataşehir’deki adresim eski adresim olur. Çekmeköy’deki adrese aldırmadım. Tebligatlarımı almak için babamın evi olan Sancaktepe’deki adresi verdim. Tebligatların gelmesi ve öğrenilmesi amaçlıdır” dedi.

        ADRES DEĞİŞİKLİGİ FARKLI ZAMANLARDA YAPILDI

        Yapılan sorgulamada Dilan ve Engin Polat çiftinin adres değişikliğinin tarihleri de ortaya çıktı. Dilan Polat, 31 Mart 2021 ile 6 Ekim 2023’de Ataşehir’de oturdu. Adres değişikliğini 6 Ekim'de yaptı ve yeni adresi Beykoz oldu.

        Engin Polat da, 5 Mart 2021 ile 27 Ekim 2023 arasında Dilan Polat ile Ataşehir’deki evde oturmuş görülüyor. Engin Polat, 27 Ekim'de adresini değiştirerek Sancaktepe’ye kaydını aldırıyor. Ortaya çıkan detaylara göre operasyon öncesi Dilan Polat ile Engin Polat farklı adreslere taşınmış.

        “ÇOCUKLAR İÇİN” YALAN ÇIKTI

        Düzenlenen operasyonun ardından ayrı adreslerde görünmelerine rağmen aynı adreste yakalanan Engin Polat ve Dilan Polat’ın ifadelerinde adres değişikliği için “Çocuklarımızın okulu için değiştirdik” diye haberler yayınlanmıştı. Ortaya çıkan ifadelere göre bunun doğru olmadığı netlik kazandı.

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        #Dilan Polat
        #engin polat
        #Son dakika haberler
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