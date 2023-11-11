Kadıköy'de açılan kozmetik mağazası için geceden sıraya girdiler

"SIRAMI 5.000 TL'YE VERİRİM"

Açılış için erken saatlerden beri beklediğini belirten Eren Yılmaz, "16.00'den beri burada bekliyorum. Anneme hediye almak için geldim ama sıramı da 5.000 liraya karaborsadan veririm. Sıramdan çıkıp verebilirim benim için sıkıntı yok. Arkadaşlarımla geldik, internetten gördük haberi. Yapmayın, yaptırmayın biz burada bekledik 16.00'dan beri kepaze olduk. Arkadaşlarımı yolladım yemek almaya onlar gidip alıyor. Biz sıramızı vermeyiz ama karaborsadan veririz. 5.000'e bırakırım sıkıntı yok. Pazarlık payına ilerleyen saatlerde bakarım, artabilir de düşebilir de hava şartlarına göre" şeklinde konuştu.