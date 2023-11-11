Bursa'da olay, 1 Kasım´da saat 08.30 sıralarında Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'da Lise öğrencisi D.Ç., okula giderken, bir kişi kendisini takip etmeye başladı. Güvenlik kameralarının olmadığı noktada D.Ç.'ye yaklaşan şüpheli, elle taciz etti.

Polis ekipleri, eşkalini belirledikleri ancak kimliğini tespit edemedikleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Polis, şüpheliyi, önceki gün olay yerinin yakınlarında devriye gezerken, güvenlik kamerası görüntülerinden tanıyıp gözaltına aldı.

TACİZ ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli Hüseyin Raci emniyetteki sorgusunda suçunu kabul etti. Şüphelinin ifadesinde, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi tutamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.