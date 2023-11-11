Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu

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İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece boyunca gökyüzünde çakan şimşekler ortalığı gündüze çevirdi.

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Beyoğlu Keçicipiri Mahallesi Gazi Sokak'taki bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yanındaki binanın üzerine doğru devrildi.

İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Avcılar Firuzköy Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yer alan bir otoparktaki ağaç da şiddetli rüzgardan dolayı park halindeki araçların üzerine devrildi. Bazı araçlarda hasar meydana geldi.

YAĞMURDAN KAYAN ARAÇ ALT SOKAĞA UÇTU FOTO: DHA Sarıyer Çayırbaşı Caddesinde rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle bir otoparktaki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucunda buradaki 4 araç hasar gördü ve iletişim hatlarına ait bazı kablolar koptu. REKLAM Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı. Sarıyer'de yağmurdan kayan araç bir alt sokağa uçtu Lokantanın içine yıldırım düştü

ŞİŞLİ'DE BİNADAN METAL PARÇALAR KOPTU FOTO: DHA Şişli'de akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bir inşaatın metal koruma levhaları koptu. Binadan sarkan metal levhaların tehlike oluşturması üzerine Abide-i Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Levhalar itfaiye ekiplerinin çalışması ile indirildi.

TRAFİK GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI FOTO: DHA Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde akşam saatlerinde fırtına sebebiyle bir inşaatın metal koruma levhaları koptu. Binadan sarkan metal levhaların hem yayalar hem de yoldan geçen araçlar açısından tehlike oluşturması üzerine olay yerine itfaiye ekibi istendi. Bu sırada cadde güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatıldı. Binadan sarkan levhalar itfaiye ekiplerinin çalışması ile indirildi. Ekiplerin çalışmasından sonra caddedeki trafik tekrar normal seyrine döndü.

ANADOLU YAKASINDA DA ETKİLİ OLUYOR Anadolu Yakasında da Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde hafif şiddette yağmur geçişleri, Ümraniye'de ise kuvvetli yağış görülüyor. REKLAM Yağış nedeniyle D-100 kara yolu Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe'nin her iki yönünde trafik akışı yavaşladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için buldukları tentelerin altlarına sığındı. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.