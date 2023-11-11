Galatasaray yenilmezlik serisini kaybetti!

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında gol yedi.

Atakaş Hatayspor mücadelesine kadar çıktığı 11 mücadelenin tamamının ilk yarılarında kalesini gole kapatan Galatasaray, bu karşılaşmada bu geleneğini sürdüremedi.