Hatayspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Mersin Stadyumu

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HATAYSPOR: Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer, Matondo, Bashiru, Lamkel, Rivas, Dadashov

TEKNİK DİREKTÖR: Volkan Demirel

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oluyor.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği İki maçı 3 ve daha fazla gol atarak kazanan Hatay temsilcisinin, en üst ligde puan kaybetmeden 3 ve daha fazla kez ağırladığı bir rakibi bulunmuyor.

Evinde oynadığı son 12 süper lig maçındaki tek mağlubiyetini son karşılaşmada Mondihome Kayserispor'dan alan ve 6 maçı kazanan Atakaş Hatayspor, iç sahada üst üste iki mücadeleyi puansız geçtiği son dönemi aralık 2021'de yaşadı.

2007/08'den bu yana ilk kez bir Trendyol Süper Lig sezonundaki ilk 11 maçını mağlubiyetsiz geçen ve 31 puan toplayan Galatasaray, lig tarihinde 11'inci karşılaşmalar itibarıyla en yüksek puana ulaşan takım konumunda.

Bu sezon Trendyol Süper Lig deplasmanlarında çıktığı 6 maçta 16 puan toplayan Galatasaray, altıncı maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı.

Hafta içi Devler Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşan rakibini sallasa da yıkamayan Galatasaray ise milli ara öncesi liderliğini korumak ve 10 maçlık galibiyet serisini sürdürmek için Mersin'de olacak.

Hatayspor'da ise Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.

Bayern Münih ile oynadığı maçtan önce bu maçın kadrosunu açıklayan Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor.

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR!

● Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk ettiği iki maçı (hükmen sonuçlar hariç) 3+ gol atarak kazanan Hatayspor'un (3-0 & 4-2), en üst ligde puan kaybetmeden 3+ kez ağırladığı bir rakibi bulunmuyor. Galatasaray'ın ise lig tarihinde ilk üç ziyaretinde puan alamadığı tek deplasman Trabzonspor (3M; Mayıs 1975-Şubat 1977).

● Süper Lig'de Hatayspor ile oynadığı beş maçta (hükmen sonuçlar hariç) sırasıyla bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Galatasaray (3G 2B), son karşılaşmayı evinde 4-0 kazandı (Ocak 2023).

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● Evinde oynadığı son 12 Süper Lig maçındaki (hükmen sonuçlar hariç) tek mağlubiyetini son karşılaşmada Kayserispor'dan alan Hatayspor (6G 5B), iç sahada üst üste iki mücadeleyi puansız geçtiği son dönemi Aralık

2021'de yaşadı (2M).

● Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında 16 puan toplayan Galatasaray (5G 1B), altıncı maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı (1996/97). Sarı-kırmızılılar, ilk yedi dış saha karşılaşmasında 19 puana ulaştığı tek dönemi de 1996/97'de geçirdi (6G 1B).

● Süper Lig'deki son üç maçını kaybeden ve Volkan Demirel dönemindeki en uzun mağlubiyet serisini yaşayan Hatayspor (hükmen sonuçlar hariç), en üst ligde üst üste dört mağlubiyet aldığı bir süreç geçirmedi.

● 2007/08'den bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonundaki ilk 11 maçını mağlubiyetsiz geçen Galatasaray (10G 1B), lig tarihinde 11'inci karşılaşmalar itibarıyla en yüksek puana ulaşan takım konumunda (31).

● İç sahada oynadığı son iki Süper Lig maçında da gol atan Renat Dadashov (3 gol), Ayoub El-Kaabi'den (4 maç; Aralık 2021-Mart 2022) bu yana üç karşılaşmalık seri yakalayan ilk Hatayspor oyuncusu olmayı hedefliyor.

● Ağustos 2022'den (vs Aston Villa) bu yana iki gol attığı ilk lig maçını geçen hafta Kasımpaşa karşısında oynayan Wilfried Zaha, üst üste 2+ lig karşılaşmasında ağları havalandırdığı son dönemi Ağustos 2022'de yaşadı (Crystal Palace formasıyla 3 maç).

● Ligde forma giydiği son iki maçta gol atamayan Galatasaray santrforu Mauro Icardi, Süper Lig kariyerinde sadece bir kez üç karşılaşmalık kuraklık yaşadı (Mart-Nisan 2023).

● Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de gol atamadığı ve puan alamadığı rakipleri arasında 2+ kez karşılaştığı takım Galatasaray (2 maç).