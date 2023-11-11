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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece'de elindeki pala ile yoldan geçenlere saldırmaya kalktı - En Son Haberler

        Büyükçekmece'de elindeki pala ile yoldan geçenlere saldırmaya kalktı

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde korku dolu anlar! Elinde pala ile bir anda sokağa çıkan kişi önüne gelene saldırmaya kalktı. Saldırganı gören kişiler kendilerini kurtarmak için hızla uzaklaştı. Şüpheli ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:47 Güncelleme: 12.11.2023 - 00:01
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        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
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        Büyükçekmece'de, elindeki pala ile sokağa çıkan bir kişi, çevreden geçenlere saldırdı. Yoldan geçenler şans eseri yara almadan kurtulurken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise bir site sakini tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

        GÖRENLER KENDİNİ KORUDU

        Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pala ile bir apartmandan sokağa çıkan bir kişi, bilinmeyen nedenle sokaktan geçenlere saldırdı. Pala ile yoldan geçenlerin üzerine doğru koşan kişiyi görenler kendilerini kurtarmak için hızla uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        GÖZALTINA ALINDI

        Elindeki pala ile çevredekilere korku dolu anlar yaşatan kişi, bir süre sonra palayı sokağa fırlattıktan sonra apartmana girdi. Daha sonra elinde bıçakla tekrar sokağa çıkan şüpheli, çevredekilerin üzerine doğru koştuktan sonra geri dönerek binaya girdi. Polisin gelmesi ile şüphelinin bulunduğu apartmana yönelen çevre sakinlerinden bir kişi, yerden aldığı palayı binaya doğru fırlattı. Şüpheli ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        #Büyükçekmece
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