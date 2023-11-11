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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da penaltı isyanı! Icardi yerde kaldı oyun devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da penaltı isyanı!

        Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen lider Galatasaray, namağlup unvanını kaybetti. Sarı-kırmızılılar iki pozisyonda penaltı beklerken ikinci başkan Metin Öztürk ile teknik direktör Okan Buruk penaltı isyanında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 23:20 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:20
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        Galatasaray'da penaltı isyanı!
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        12. haftaya lider giren Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

        Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi, 90+6. dakikada Kilama ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

        Galatasaray bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.

        Hakeme VAR'da bulunan Emre Malok'tan da bir uyarı gelmedi.

        BARIŞ ALPER DE PENALTI BEKLEDİ

        Sarı kırmızılı takım maçın 81. dakikasında penaltı bekledi. Barış sağdan ceza sahasına girmek isterken Rivas ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi. VAR hakemi Emre Malok'tan da bir uyarı gelmedi.

        Okan Buruk bu pozisyona ciddi itirazda bulundu.

        "İKİ NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hatayspor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalar yaptı. Metin Öztürk, "Maçı yorumlamaktan önce, bugün çok önemli bir maçtı. Biz Hatay'la oynadığımız maçı, bir maçtan fazlası olarak gördük. Hatay'ı kimse unutmamalı. Bütün büyük kulüplerin devam etmesi gerekiyor. Biz bunu bir maçtan fazlası olarak görüyoruz. Buraya gelirken, gerek Dursun başkanımız, gerek eski başkanlarımızdan Adnan Polat, sayın Erden Timur Hatay'da bir konteyner kent açılışındaydılar. Sonra bir gençlik merkezinin açılışını yaptılar. Maçtan çok konuşmamız gereken konular bunlar." dedi.

        Karşılaşmada 2 penaltılarının verilmediğini söyleyen Öztürk, "Maça gelirsek, bugün arzu ettiğimiz futbolu ortaya koyamadık. Uzun bir serinin ardından kaybettik. Ama çok net bir şey var ki, 2 tane net penaltımız verilmedi. 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılanı defalarca izledik, penaltı. 90+6'da Icardi'ye yapılan net penaltı. O zaman VAR niye var, kaldırsınlar. O zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle devam edelim. Biz bugün istediğimiz performansı gösteremedik. Ama sonucu etkileyecek 2 tane penaltı verilmedi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatay'ı, buraya destek olmayı unutmayın" sözlerini sarf etti.

        Yabancı hakem konusunda görüşü sorulan Metin Öztürk, "Bu başkanlar nezdinde, kulüpler birliğinde ve federasyonda konuşulacak bir konu. Benim yetki alanımda bir konu değil. Bugün 2 net penaltımız verilmedi. Biz Hatay'ı, Türkiye'nin her coğrafyasını sevdiğimiz gibi seviyoruz ne olur buradan elinizi çekmeyin, desteğe devam edin." diye konuştu.

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