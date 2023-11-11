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        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ: CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde... CHP'nin MYK üyeleri kimler oldu?

        Son dakika haberi CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde

        CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu. Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreterliğe Selin Sayek Böke'yi getirdi, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel oldu. Yeni dönemde görev yapacak MYK için "gölge kabine" ifadesine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:24
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        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
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        CHP Parti Meclisi, 38'inci Olağan Kurultay sonrası ilk kez toplantı. Toplantıda CHP MYK ve CHP YDK belli oldu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK) yeni üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

        CHP MYK belli oluyor
        CHP MYK belli oluyor

        Genel Başkan Özgür Özel, Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni PM ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapıldı.

        ÖNCE YDK BELLİ OLDU

        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belli oldu.

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; Turan Taşkın Özer YDK Başkanı, Ayça Akbek Şenay YDK Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır YDK Sekreteri oldu.

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        MYK'DA KRİTİK İSİMLERE GÖREV

        CHP'nin ilk Parti Meclisi toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da belli oldu. Buna göre yeni MYK şu isimlerden oluştu:

        Selin Sayek Böke Genel Sekreter

        Gökçe Gökçen Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Aylin Nazlıaka Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Gamze Taşcıer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Gülşah Deniz Atalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        İlhan Uzgel Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Deniz Yavuz Yılmaz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Sevgi Kılıç Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Özgür Karabat Genel Sayman

        Burhanettin Bulut Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

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        Yalçın Karatepe Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Murat Bakan İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Koza Yardımcı Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Suat Özçağdaş Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Yankı Bağcıoğlu Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Deniz Yücel Parti Sözcüsü

        Zeliha Aksaz Şahbaz Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Pınar Uzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Gül Çiftçi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Erhan Adem Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan .Yardımcısı

        Volkan Demir Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Ulaş Karasu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Gökan Zeybek Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

        Ensar Aytekin Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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