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HT Masa'da bu hafta yıldızların 2020'de bizler için neler söylediği ele alınıyor. Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı HT Masa’da ünlü astroloji yazarı Hande Kazanova'yı ağırlıyor

4 gün sürecek bu dizide Kazanova 2020’de dünyayı ve Türkiye’yi, Tarkan’dan Cem Yılmaz’a, Demet Akalın’dan Beren Saat’a ünlü isimlerin yıldızlarının neler söylediğini ve 12 burcu nasıl bir yılın beklediğini anlatıyor.

Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, Hande Kazanova’yla yaptıkları keyifli sohbetin ilk bölümünde 2020’nin nasıl bir yıl olacağını konuşuyor.

2019’un elemeler ve hayatımızda düzenlemeler yapma yılı olduğunu söyleyen Kazanova 2020’nin büyük değişiklikler yılı olacağını belirtip özellikle yılın sonunda başlayacak ve 20 yıl sürecek döngüye dikkat çekiyor: “Bu döngüye ben ‘İnsanoğlu ayağa kalk döngüsü’ diyorum. 2020 kapanış döngüsü olduğu için bitişler, sonlanmalarla zorlu bir yıl olacak. Yani 2020 hayatınız boyuncu unutamayacağınız bir yıl olacak…”

Merkür gerilemesinin ve dolunayın etkilerini anlatan Kazanova, 5 Nisan, 30 Haziran ve 12 Kasım tarihlerinde Jüpiter ve Plüton’un kavuşumunun önemli olduğunu belirtip Akrep Burcu olan Türkiye’nin her türlü zorluğun altından kalkacağını söylüyor.

Videodaki keyifli sohbeti kaçırmayın...