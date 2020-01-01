MERCEDES-BENZ MAYBACH GLS

Alman üreticinin Maybach S Serisi ile amiral gemisi modeli olan otomobil, markanın en lüks iki aracından biri olarak yollara çıkacak. Modelin, Bentley Bentayga ve Rolls-Royce Cullinan ile rekabet için geliştirildiği ifade ediliyor.