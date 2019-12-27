27 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı yaptığı toplantının ardından 2020 yeni asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 15,03 oranında artarken Asgari Geçim İndirimi de aynı oranda artırıldı.
İşte 2020 Asgari ücreti ve AGİ tablosu
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin beklenen enflasyon oranının yüzde 3 üzerinde olmak üzere yüzde 15,03 oranında artırıldığını belirtti. Bakan Selçuk, asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olduğunu açıkladı.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 2020 YILINDA NASIL ŞEKİLLENDİ?
Asgari ücret zammının ardından AGİ'nin 2020 yılı en düşük tutarı 220,73 TL, en yüksek tutarı 375,23 TL olarak hesaplandı.
İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre AGİ tablosu:
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 Hesaplama
|Medeni Durum
|Aylık Tutar
|Bekar
|220,73TL
|Evli eşi çalışmayan
|264,87 TL
|Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu
|297,98 TL
|Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu
|331,09 TL
|Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu
|375,23 TL
|Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu
|375,23 TL
|Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu
|375,23 TL
|Evli eşi çalışan
|220,73 TL
|Evli eşi çalışan 1 çocuklu
|253,83 TL
|Evli eşi çalışan 2 çocuklu
|286,94 TL
|Evli eşi çalışan 3 çocuklu
|331,09 TL
|Evli eşi çalışan 4 çocuklu
|353,16 TL
|Evli eşi çalışan 5 çocuklu
|375,23 TL
AGİ NEDİR?
2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!