2019 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Sorusu şu an en sık aranılan kelimelerin başında yer aldı. Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına da zam gelmiş oldu. Peki, öğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmenler yeni yılda ek derslerden ne kadar ücret alabilecek?

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2019 yılında öğretmen maaşlarına da zam geldi. Buna göre, en düşük öğretmen maaşı 2 bin 924 lira olurken, en yüksek öğretmen maaşı 4 bin 701 lira oldu.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.