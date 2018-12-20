Bilişim teknolojileri şirketi Ericsson ConsumerLab, teknolojiye erken uyum sağlayan 34 milyon kişinin öngörüleri doğrultusunda hazırladığı 2019 Tüketici Trendleri Raporu’nu yayınladı.

Yapay zeka, sanal gerçeklik, 5G ve otomasyon gibi yakın geleceğin önemli teknolojilerine dair son kullanıcı görüşlerinin yer verildiği rapora göre; otonom ve kişilerin ruh halini öngören teknolojiler kısa süre içinde insanların gündelik yaşamlarında daha büyük bir rol oynamaya başlayacak.

Raporla ilgili yorumlarını paylaşan Ericsson Tüketici ve Endüstri Laboratuvarı'nda Araştırma Programı Başkanı ve raporun yazarı Dr. Michael Björn, “Bir akıllı telefon hayal edin. Sadece neler yaptığınızı değil, kim olduğunuzu da biliyor. Bugün yapay zeka, sırf gözlerinize bakarak sizin kişiliğinizi kavrama noktasına geldi. Teknolojiye hızlı adapte olan kullanıcılar, cihazlarımızın bizleri bizim onları kavradığımızdan daha iyi kavradıkları bir gelecek öngörüyor” dedi.

Raporda yer alan 2019 yılı ve sonrası için öne çıkan 10 tüketici trendi şunlar oldu:

1- Farkındalığı olan cihazlar: Sanal asistan kullanan kişilerin yüzde 60'tan fazlası, ruhhalimizi anlayan cihazların üç yıl içinde yaygın olarak kullanılacağını düşünüyor.

2- Akıllı tartışmalar: Sanal asistan kullanıcılarının yüzde 65'ten fazlası, sanal asistanların üç yıl içinde bir aile ferdi gibi tartışmalara dahil olacağını düşünüyor.

3- Casus uygulamalar: Tüketicilerin yüzde 45'i, uygulamaları kullanmadıklarında dahi bu uygulamaların kendileri hakkında veri topladığını düşünüyor.

4- Mecburi anlaşmalar: Veri toplama çerezlerini her zaman kabul etmek zorunda kalmak, tüketicilerin yüzde 51'ini rahatsız ediyor.

5- Beceri interneti: Artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik kullananların yüzde 50'den fazlası, yemek pişirme veya tamirat gibi gündelik işlerde sanal rehberlik yapacak uygulama, gözlük ve eldivenler istiyor.

6- Sıfır dokunuşlu tüketim: Sanal asistan kullananların yaklaşık yarısı, fatura ve aboneliklerin otomatik hale gelmesini ve azalan ev malzemelerinin otomatik olarak satın alınmasını istiyor.

7- Zihinsel obezite: Gündelik karar alma süreçlerinin giderek otomatikleşmesi nedeniyle, tüketicilerin yüzde 31'i yakında 'zihinsel spor salonları'na gidip düşünme egzersizleri yapacaklarını öngörüyor.

8- Ekolojikben: Tüketicilerin yüzde 39'ukendi karbon ayakizini ölçecek bir ekolojik saat istiyor.

9- Dijital ikizim: Artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik kullananların yüzde 48'i kendilerini bire bir taklit eden sanal avatarlar istiyor; böylece aynı anda iki yerde birden olabilmeyi hayal ediyor.

10- 5G toplumu otomatikleştirecek: Akıllı telefon kullananların yüzde 20 civarı, ‘Nesnelerin İnterneti’ dünyasında 5G’nin ev aletleri ve sayaçlar gibi cihazları birbirine daha iyi bağlayacağını düşünüyor.

‘GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK HALA BİZİM ELİMİZDE’

Yakın geleceğin bu teknolojilerini birer tehdit olarak mı yoksa fırsat olarak mı görmemiz gerektiği konusuyla ilgili yorumlarını paylaşan, Ericsson Tüketici ve Endüstri Laboratuvarı Başkanı Dr. Pernilla Jonsson “İnsanların ve akıllı makinelerın birbiriyle etkileşime girdiği ve beraber çalıştığı çağa çoktan girmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar geleceğe doğru yalnızca küçük adımlar attık. Sıfır dokunuşlu gelecek hala geliştirilmeyi bekliyor ve bu geleceği nasıl şekillendireceğimiz halen bizim elimizde” dedi.