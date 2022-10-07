Jüri üyeleri belli oldu

Kayapınar Belediyesi ile Sur Belediyesi tarafından desteklenen 2. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali'nde filmler; Ulusal Kısa Kurmaca, Ulusal Kısa Belgesel ve Uluslararası Kısa Film Yarışması olmak üzere üç ayrı kategoride 10 film yarışmada yer alıyor. Festivale başvuran ve ana seçkiye seçilen kısa filmler, toplam 15 ödül heykelciği ve 40 bin TL’lik ödül için yarışacak. Kurmaca kısa filmlerin yarıştığı kategoride beş kişilik bir jüri ekibi yer alıyor. Jürinin başkanlığını ise, 'Kardeşler' adlı ilk uzun metrajlı filmiyle birçok festivalden ödüllerle ayrılan yönetmen Ömür Atay üstleniyor.
Jüri üyeleri arasında 'Adanalı', 'Prensesin Uykusu', 'Şubat', 'Locman', 'Küçük Şeyler', 'Bir Başkadır' ve 'Aslında Özgürsün' gibi projelerde yer alan Alican Yücesoy; 'Yılan Hikayesi', 'Biz Size Aşık Olduk', 'Davetsiz Misafir' ve 'Küçük Hanımefendi' gibi dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra 'Yemekteydik ve Karar Verdim' ile 'Bağcık' filmleriyle yönetmenlik kariyerine başlayan Görkem Yeltan; 'Zenne', 'Çukur', 'Müslüm' ve 'Kuruluş Osman' gibi projelerin oyuncusu ödüllü oyuncu Erkan Avcı ve 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Toz Ruhu', 'Nasipse Adayız' ve 'Kurak Günler' gibi projelerle bilinen oyuncu Selin Yeninci’den oluşuyor.
Belgesel filmlerin yarıştığı kategoride ise, üç kişiden oluşan bir jüri ekibi yer alıyor. Jüride; Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Mehmet Güleryüz, gazeteci-yazar Oya Doğan ve Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Adana Altın Koza Film Festivali Genel Koordinatörü İsmail Timuçin yer alıyor.
Uluslararası kategoride yer alan kısa filmler, üç kişiden oluşan jüri ekibi tarafından değerlendirilecek. Uluslararası Kısa Film jürisinde; yönetmenliğini üstlendiği 'Güvercin' filmiyle birçok festivalden ödül alan yönetmen Banu Sıvacı, 'Zenne', 'Çekmeceler', 'Anons', 'Gelincik' ve 'Bana Karanlığını Anlat' gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve yazıp yönettiği 'Toz' filmiyle birçok festivalden ödül alan yönetmen Gözde Kural’dan oluşuyor. Jüri üyeleri tarafından belirlenen sonuçlar, 15 Ekim akşamı düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak.
Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen’in direktörlüğünde gerçekleştirilecek olan 2. Diyarbakır Uluslararası Kısa Film Festivalinin koordinatörlüğünü ise Esra Güzel üstleniyor. Ayrıca, meslek birliği BİROY’un temsilcisi olarak Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Destekleme Kurulu'nda iki yıl boyunca kurul üyeliği yapan ve 2022 yılı itibariyle Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapan başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, festivalin bu yılki danışmanlığını üstlenecek.
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