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        Haberler Gündem 2 gündür kayıp olarak aranırken uçurumda ölü bulundu - Güncel haberler

        2 gündür kayıp olarak aranırken uçurumda ölü bulundu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan Hamza Altınay, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu. Altınay'ın uçurumdan düştüğünün değerlendirildiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 18:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 18:22
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        Kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu
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        Salihli'de beton direk üreten bir tesiste yönetici olan, evli ve 3 çocuk babası Hamza Altınay, 4 Aralık akşamı Mersindere Mahallesi'ndeki evine dönmedi.

        Kendisine ulaşamayan ve telefonlarına da cevap alamayan eşi Ferda Altınay (35) durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınay'ın bulunması için çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına Manisa Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri de destek verdi.

        Aramalarda JAK Timi'ne ait iz takip köpeği de kullanıldı. JAK Timi, bugün saat 13.00 sıralarında, Çaypınar Mahallesi Yaryol mevkisindeki 200 metrelik uçurumda Altınay'ın cansız bedenini buldu.

        Hamza Altınay'ın uçurumdan düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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