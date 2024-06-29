2 gün, 3 farklı şehir, 25 konser

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Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin Türkiye’den müzisyenlerle bir araya geldiği Sound of Europe Festivali, üçüncü yılında hız kesmeden müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen Avrupa ağlarından EUNIC’in (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimi ve Kadıköy ile Çankaya Belediyeleri’nin katılımı ile hayata geçirilen Sound of Europe Festivali bu sene 14 ve 15 Eylül 2024’te İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası’nda bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.

Avrupa ile Türkiye arasında sanatsal ve müzikal bir buluşma noktası ve bir kültürel değişim platformu olmayı hedefleyen Sound of Europe Festivali, iki gün boyunca üç kentte eş zamanlı gerçekleştirilecek konserlerle yeni seslere ve projelere bir kez daha ev sahipliği yapacak. REKLAM Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımı ve EUNIC’in üye ülkelerde gerçekleştirilecek kültürel projeleri desteklemek adına oluşturduğu “EUNIC Cluster Fund” desteğiyle İzmir’e de uzanan Sound of Europe Festivali, üçüncü yılında da İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek konserlerin yanı sıra, İzmir Bostanlı Seyir Terası’nda müzikseverleri iki gün sürecek konserlerde bir araya getirecek.

İki gün boyunca üç farklı şehirde kesintisiz müzik Katılımın ücretsiz olduğu festival kapsamında, 25’ten fazla konserde, Avrupa’dan ve Türkiye’den 50’yi aşkın yabancı ve yerli sanatçı izleyicilerle beraber olacak. Avrupa’dan 13 müzik grubunu Türkiye’den yerel sanatçılarla aynı sahnede buluşturarak ortak bir diyalog ve bir etkileşim platformu oluşturmayı hedefleyen Sound of Europe Festivali, bu sene de Avrupa’nın yeni seslerini müzikseverlerle buluşturacak. Avrupalı ve Türk genç müzik gruplarına eşsiz bir platform sunan festivalin programında, üç farklı kentte gerçekleştirilecek konserlerin yanı sıra, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları da bulunuyor.

REKLAM Maruja Limón 28 Haziran Cuma akşamı Hollanda Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen basın toplantısında Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi David Naves, “Festival sadece farklı ülkelerden gelen müziğin güzel bir sahnesi olmakla kalmıyor; aynı zamanda Türkiye müzik endüstrisinden profesyonellerle olan yakın ve sıcak işbirliğimiz bize keyif veriyor. EUNIC üyeleri için, sadece kendi kültürel projelerini gerçekleştirmek değil, Türkiye’den ortaklarla işbirlikleri yaratmak da önemli. Bu anlamda, Sound of Europe Festivali devam eden ortak çabanın en iyi örneklerinden biri ve üçüncüsü yaklaşırken festivaller dünyasında kalıcı olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Sound of Europe Festivali Yapımcısı ve Direktörü Burçak Ada Kıral konuşmasında “Sound of Europe Festivali olarak geçtiğimiz iki senede 100’ün üzerinde yerli ve yabancı müzisyeni İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay’daki sahnelerimizde 50’nin üzerinde konserde konuk ettik. Bu festivalin hayata geçmesinde ve halen sürüyor olmasında en hayati rolü oynayan başta EUNIC ve Ankara toplulukları ile Avrupa’dan 13 ülkenin kültür ofisleri ve konsolosluklarına, Çankaya Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin değerli yetkililerine üç senedir süren kesintisiz destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

REKLAM Sound of Europe Festivali, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve EUNIC’in değerli İstanbul, Ankara ve İzmir üyeleri olan Goethe Institut Ankara, Goethe Institut İzmir, Institut Français İstanbul, Institut Français Ankara, Institut Français İzmir, Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, Avusturya Büyükelçiliği Ankara, İtalyan Kültür Merkezi İstanbul, İtalya Büyükelçiliği Ankara, İtalya Konsolosluğu İzmir, Lüksemburg Büyükelçiliği Ankara, Hollanda Büyükelçiliği Ankara, Hollanda Konsolosluğu İzmir, Camões Enstitüsü İstanbul, Portekiz Büyükelçiliği Ankara, Romanya Kültür Enstitüsü, İspanya Büyükelçiliği Ankara, İspanya Başkonsolosluğu İstanbul, Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara, Polonya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu İstanbul, Danimarka Kültür Enstitüsü ve Danimarka Büyükelçiliği Ankara ve Malta Büyükelçiliği Ankara’nın ortak girişimi ile hayata geçiriliyor.

REKLAM FESTİVAL PROGRAMI YSÉ - Fransa Institut français - İstanbul, İzmir Fransız şarkıcı-söz yazarı ve yorumcu Ysé, pop’un yükselen isimlerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Naif ama bir o kadar cesur şarkı sözleriyle dinleyiciyi kendine bağlayan YSÉ, Rock en Seine 2022'de şarkılarının prömiyerini yaptıktan sonra Fransa çapında bir turneye çıktı. Solo kariyerinin yanı sıra 2021'de Stranger Quartet'e çellist/basçı olarak katılan ve H-Burns'ün Leonard Cohen'e saygı turnesinde 60’dan fazla konserde eşlik eden YSÉ aynı zamanda Peter Doherty & Frédéric Lo (The Fantasy Life of Poetry and Crime) ile birlikte birçok konserde yer aldı.

14 Eylül Cumartesi 20.00 - Alan Kadıköy 15 Eylül Pazar 20.00 - Bostanlı Seyir Terası REKLAM Mezzotono - İtalya İtalyan Kültür Merkezi İstanbul, İtalya Büyükelçiliği Ankara Dünya çapında beş kıtada 60'tan fazla ülkede konserler veren acapella grubu Mezzotono dünyada en fazla ülkeyi ziyaret eden Avrupalı vokal gruplarından bir tanesi. Cazdan pop’a, bossa nova, mambo, tango, folklor, big band ve hatta klasik müziğe uzanan İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca şarkılarla birçok müzik tarzını kapsayan repertuarları ile Mezzotono, mizah dolu parçalarıyla dinleyiciyi eğlendiren konserleriyle tanınıyor. İtalyan kültürünün değişmez unsurları eğlence ve kaliteli müziği bir araya getiren Mezzotono konseri geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.

14 Eylül Cumartesi 18.30 - Alan Kadıköy 15 Eylül Pazar 18.30 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı REKLAM Triana and Luca - Lüksemburg Lüksemburg Büyükelçiliği Ankara Samimi ve içten parçalarıyla Triana y Luca, diasporik köklerini müzik aracılığıyla keşfeden iki meraklı sanatçının ortak projesi olarak hayat geçti. İbero-Amerikan folkloru ile çağdaş etkileri iç içe geçiren melodileri popüler müzik, doğaçlama ve şiir arasında gidip geliyor. Projeleri, kültürel geleneklerden, yaratıcı özgürlükten, doğadan, şiirden ve mistisizmden ilham alan görsel ve şiirsel öğelerin bir bütünü. Sanatçıların eklektik geçmişlerinden beslenen kompozisyonları, çok kuşaklı göçmen ailelerinin anılarıyla zenginleşen kişisel hikâyeler anlatıyor.

14 Eylül Cumartesi 20.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı REKLAM Zuzanna - Polonya Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Şarkıcı, söz yazarı ve multi-enstrümantalist Zuzanna piyano, gitar ve akordeon çalıyor. Bazen şiirsel, bazen enerjik ve daima kalpten parçalar seslendiren Zuzanna’nın folk etkisindeki melodileri, kişisel şarkı sözleri ve hikayelerle birleştiriyor. Sesi ve tarzı sıklıkla Zaz'ınki ve “Amélie” filminin müzikal atmosferiyle karşılaştırılan Polonyalı sanatçı ulusal ve uluslararası birçok müzik festivalinden çok sayıda ödül kazandı.

14 Eylül Cumartesi 18.30 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı 15 Eylül Pazar 17.00 - Alan Kadıköy DIVES - Avusturya Avusturya Kültür Ofisi İstanbul, Avusturya Büyükelçiliği Ankara REKLAM Dora de Goederen (davul), Tamara Leichtfried (gitar,vokal) ve Viktoria Kirner'den (bas,vokal) oluşan DIVES, 2015’te tanıştıktan sonra hızla müzik dünyasında kendini duyurdu. Dünyanın önde gelen müzik festivallerinden The Great Escape, Eurosonic, Reeperbahn Festival ve c/o pop’ta sahne alan ekip, 16 farklı ülkede yaklaşık 180 konser verdi, L.A. Witch ve Courtney Barnett ile turneye çıktı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan DIVES, parçalarında 80’lerin titreşimlerini surf pop ve modern indie müzikle buluşturuyor.

14 Eylül Cumartesi 21.30 - Alan Kadıköy 15 Eylül Pazar 20.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı Maruja Limón - İspanya İspanya Başkonsolosluğu İstanbul, İspanya Konsolosluğu İzmir REKLAM Tamamı kadınlardan oluşan beş kişilik İspanyol grup Maruja Limón, flamenko, pop ve Latin ritimleri arasında gidip gelen enerji dolu müzikleriyle ilk albümlerinden bu yana seslerini giderek daha fazla duyurdular. Toplumsal eşitlik mücadelesinden aşk hikâyelerine kadar çok yönlü müzikal anlatımıyla herkesin bağ kurabileceği Maruja Limón, enerji, yoğunluk ve neşe dolu parçalarıyla dinleyici ile buluşacak.

14 Eylül Cumartesi 20.00 - Bostanlı Seyir Terası 15 Eylül Pazar 21.30 - Alan Kadıköy Berlin Isolation - Almanya Goethe Institut - Ankara, İzmir 2012’de şarkıcı Tobias Bamborschke ve gitarist Max Bauer tarafından kurulan Isolation Berlin, 2013'ten bu yana kadrosunda davulda Simeon Cöster ve basta David Specht ile ilerliyor. Post-punk, psikedelik rock, Brit-pop ve 90'ların indie-rock'ından etkilenen grup, müziklerinin türünü “proto-pop” olarak adlandırıyor. Bugüne kadar üç EP , iki albüm ve bir double-A 7” tekli yayınlayan İsolation Berlin, yıllar boyunca Almanya, Avusturya ve İsviçre'ye düzenledikleri turneleri ve yer aldıkları uluslararası müzik festivallerinde kendilerine haklı bir dinleyici kitlesi edindiler

14 Eylül Cumartesi 21.30 - Bostanlı Seyir Terası 15 Eylül Pazar 21.30 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı REKLAM Luna Erşahin & Rezwan Taha - Danimarka Danimarka Kültür Enstitüsü Luna Ersahin ve Rezwan Taha, Rest in beats ve AySay projeleriyle adlarından söz ettiren Kürt/Türk/Danimarka ve Kürt kökenli iki güçlü müzikal kişilik olarak köklerine olan derin bağları, duygulu vokal armonileri ve güzel melodileri, beraberliğin daima güç getirdiğini hatırlatmayı başarıyor. İkilinin seslerindeki yadsınamaz güç, dinleyicilerine yaşattıkları aşk, tutku, bağlılık, neşe dolu parçalarda şekilleniyor.

14 Eylül Cumartesi 18.30 - Bostanlı Seyir Terası 15 Eylül Pazar 18.30 - Alan Kadıköy SENZA - Portekiz Portekiz Başkonsolosluğu İstanbul REKLAM Catarina Duarte ve Nuno Caldeira’nın üç aylık bir Asya gezisinin ardından hayata geçirdikleri projeleri SENZA, derin bir müzikal ve kültürel birliktelik mesajı taşıyor. Müziklerinde, farklı müzik tarzlarının buluşmasının yanı sıra Portekizce konuşulan çeşitli ülkelerin seslerini duymak mümkün. İkilinin “Lusophone fusion” olarak adlandırdıkları müzik tarzı özgün ve şaşırtıcı bir sound ile büyüleyici bir hikaye anlatıyor. Portekiz, Brezilya, Cape Verde ve Portekizce konuşulan diğer ülkelerden gelen müzikal etkilerin varlığı, SENZA'yı Portekiz dili ve kültürünü ifşa etme potansiyeline sahip Lusophony'nin birleştirici bir temsilcisi haline getiriyor.

15 Eylül Pazar 20.00 - Alan Kadıköy Gaidaa - Hollanda Hollanda Büyükelçiliği Ankara, Hollanda Konsolosluğu İzmir REKLAM Sudan asıllı Hollandalı şarkıcı ve söz yazarı Gaidaa, ilk olarak 2018 yılında Full Crate'in “A Storm On A Summers Day” şarkısıyla sahneye çıktı. 2019’da ilk teklisi “Morning Blue”yu ardından 24 2020'de Overture EP'sini yayınlayan Gaidaa, R&B ve soul'a alternatif bir form kazandırıyor. Sudan asıllı Hollandalı şarkıcı-söz yazarı, müziğine kalbini ve ruhunu koyuyor, akustik enstrümantasyon ve hassas sözleriyle güçlü R&B baladları ortaya çıkarıyor.

14 Eylül Cumartesi 21.30 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı 15 Eylül Pazar 21.30 - Bostanlı Seyir Terası Sebastian Burneci Quintet - Romanya Romanya Büyükelçiliği Ankara REKLAM Trompetçi ve besteci Sebastian Burneci, tenor saksafonda Eugen Mamot, piyanoda Johnny “Scorchy” Bica, kontrbasta Alex Mike ve davulda Andrei Paraschiv’den oluşan çağdaş caz grubu Sebastian Burneci Quintet’in repertuarı swing müzikten çağdaş caza ve doğaçlama müziğe kadar çok çeşitli tarzları kapsıyor. Tüm zamanların en önemli Rumen trompetçilerinden biri olarak kabul edilen Sebastian Burneci, Romanya'nın en önemli saksafoncularından Eugen Mamot, piyano cazdaki ustalığıyla tanınan Johnny “Scorchy” Bica, Romanya caz sahnesinin önemli müzisyenlerinden Alex Mike ve cazın önemli isimlerinin ilk tercihi Andrei Paraschiv ile bu projede bir araya gelerek enfes bir konser deneyimi vadediyor.

14 Eylül Cumartesi 15.30 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı Alexia Micallef & Robert Muscat - Malta Malta Büyükelçiliği Ankara Sahne sanatlarında zengin bir geçmişe sahip, çok yönlü ve başarılı bir sanatçı olan Alexia Micallef ve müziğe, özellikle de gitar çalmaya karşı derin bir sevgi ve tutku ile bağlı olan Robert Muscatçok yönlülükleri ve becerileri ile müzik sahnesinde aranan müzisyenler haline geldiler. akustik konserleriyle Malta yerel müzik sahnesinde adlarını duyurdu.

14 Eylül Cumartesi 17.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı Katja Šulc - Slovenya Slovenya Büyükelçiliği Ankara Çağdaş çağdaş folk müzik, modern ve geleneksel şiir, nesli tükenmekte olan diller ve kültürler aracılığıyla şiir ve müziği bir araya getiren şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Katja Šulc, Meksika'ya yaptığı seyahatlerden ve New York New School'da aldığı eğitimden bu yana müziği hayatının önemli bir parçası olarak görüyor. Parçalarıyla kimi zaman melankolik kimi zaman durağan hikayeler anlatan Katja Šulc, 2018’de yayınladığı ilk albümü “Mila”dan bu yana farklı kültür ve dillere odaklanan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Katja Šulc, 2024 baharında Kızılderili şiiri ve kültüründen esinlenen beşinci albümü “West Wind Blow From Your Prairie Nest ”i yayımladı.

15 Eylül Pazar 17.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı