2 gün, 3 farklı şehir, 25 konser

Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin Türkiye’den müzisyenlerle bir araya geldiği Sound of Europe Festivali, üçüncü yılında hız kesmeden müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen Avrupa ağlarından EUNIC’in (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimi ve Kadıköy ile Çankaya Belediyeleri’nin katılımı ile hayata geçirilen Sound of Europe Festivali bu sene 14 ve 15 Eylül 2024’te İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası’nda bir kez daha müzikseverlerle buluşacak.

Sound of Europe Festivali Yapımcısı ve Direktörü Burçak Ada Kıral konuşmasında “Sound of Europe Festivali olarak geçtiğimiz iki senede 100’ün üzerinde yerli ve yabancı müzisyeni İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay’daki sahnelerimizde 50’nin üzerinde konserde konuk ettik. Bu festivalin hayata geçmesinde ve halen sürüyor olmasında en hayati rolü oynayan başta EUNIC ve Ankara toplulukları ile Avrupa’dan 13 ülkenin kültür ofisleri ve konsolosluklarına, Çankaya Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin değerli yetkililerine üç senedir süren kesintisiz destekleri için çok teşekkür ederiz” dedi.

Fransız şarkıcı-söz yazarı ve yorumcu Ysé, pop’un yükselen isimlerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Naif ama bir o kadar cesur şarkı sözleriyle dinleyiciyi kendine bağlayan YSÉ, Rock en Seine 2022'de şarkılarının prömiyerini yaptıktan sonra Fransa çapında bir turneye çıktı. Solo kariyerinin yanı sıra 2021'de Stranger Quartet'e çellist/basçı olarak katılan ve H-Burns'ün Leonard Cohen'e saygı turnesinde 60’dan fazla konserde eşlik eden YSÉ aynı zamanda Peter Doherty & Frédéric Lo (The Fantasy Life of Poetry and Crime) ile birlikte birçok konserde yer aldı.

Dora de Goederen (davul), Tamara Leichtfried (gitar,vokal) ve Viktoria Kirner'den (bas,vokal) oluşan DIVES, 2015’te tanıştıktan sonra hızla müzik dünyasında kendini duyurdu. Dünyanın önde gelen müzik festivallerinden The Great Escape, Eurosonic, Reeperbahn Festival ve c/o pop’ta sahne alan ekip, 16 farklı ülkede yaklaşık 180 konser verdi, L.A. Witch ve Courtney Barnett ile turneye çıktı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan DIVES, parçalarında 80’lerin titreşimlerini surf pop ve modern indie müzikle buluşturuyor.

14 Eylül Cumartesi 17.00 - Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Katja Šulc - Slovenya

Slovenya Büyükelçiliği Ankara

Çağdaş çağdaş folk müzik, modern ve geleneksel şiir, nesli tükenmekte olan diller ve kültürler aracılığıyla şiir ve müziği bir araya getiren şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Katja Šulc, Meksika'ya yaptığı seyahatlerden ve New York New School'da aldığı eğitimden bu yana müziği hayatının önemli bir parçası olarak görüyor. Parçalarıyla kimi zaman melankolik kimi zaman durağan hikayeler anlatan Katja Šulc, 2018’de yayınladığı ilk albümü “Mila”dan bu yana farklı kültür ve dillere odaklanan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Katja Šulc, 2024 baharında Kızılderili şiiri ve kültüründen esinlenen beşinci albümü “West Wind Blow From Your Prairie Nest ”i yayımladı.