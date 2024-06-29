Berlin'de Filistin'e destek gösterisi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Almanya'nın başkenti Berlin'de belediye binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Polis gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
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Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.
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Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.
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Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.
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Polis, Gesundbrunnen metro istasyonunun yakınlarında gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.
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Bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci, polisin müdahalesi sonrasında baygınlık geçirdi.
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Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.