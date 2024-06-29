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        Haberler Dünya Berlin'de Filistin'e destek gösterisi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

        Almanya'nın başkenti Berlin'de belediye binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Polis gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 21:39 Güncelleme: 29.06.2024 - 21:49
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          Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

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          Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

        • 3

          Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

        • 4

          Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.

        • 5

          Polis, Gesundbrunnen metro istasyonunun yakınlarında gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

        • 6

          Bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci, polisin müdahalesi sonrasında baygınlık geçirdi.

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          Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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