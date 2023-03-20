“ANTİK YAZARLAR ÖZELLİKLE EN BÜYÜK YIKIMIN İKİ ANTİK KENTTE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR”
Yazıtlarda ön plana çıkan detayları paylaşan Prof. Dr. Sezgin, “Dikkat edilmesi gereken konu da şu; bütün antik yazarlar özellikle en büyük yıkımın iki antik kette olduğunu söylüyor. Bir tanesi Sardeis yani bugünkü Salihli, bir diğeri de Magnesia Spilos yani Spil Dağı üstündeki Manisa. Bu demek oluyor ki yakınlarda bir fay hattı olması lazım. Yani depremin merkez üssü Manisa yakınlarında olmalı. Bu yıkımdan o anlaşılıyor. Hatta yıkımın boyutları o kadar büyüktü ki İmparator Tiberius, çok ciddi yardımlar yapıyor bu kentlere ve vergiden de muaf tutuyor. Bütün kentleri vergiden 5 yıl muaf tutuyor, Sardeis'i 10 yıl muaf tutuyor. O kadar büyük bir yıkım olmuş. Tiberius'un cömert yardımlarıyla bu kentler ayağa kaldırılıyor” dedi.