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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun 1989'dan günümüze, Prince of Persia özüne dönüyor - Teknoloji Haberleri

        1989'dan günümüze, Prince of Persia özüne dönüyor

        Bugün 60'larında olan kuşağı 30 yıl önce bilgisayarlara esir eden efsane oyun dönüyor. Prince of Persia özüne dönerek yeniden ilk nesline benzer bir oyun yapısıyla karşımıza çıkıyor

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 16.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:36
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        1989'dan günümüze, Prince dönüyor
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        35 yıl önce, Z kuşağının belki de adını bile bilmediği 'floppy disk' ile bilgisayara yüklenen, MS-Dos'da kodlarını girerek oyunu açtığımız iki oyun arka arkaya piyasaya sürülmüştü. 1989 yılında Prince ve 1993 yılında Prince of Persia 2: The Shadow & The Flame (DOS).

        Bu oyunlar 15 Ocak 2024 yılında piyasaya sürülen olan Prince of Persia The Lost Crown'un gerçek ataları olarak görülebilecek iki oyun. Metroidvania tarzında olarak tabir edilebilecek bu yeni oyunun gerçek yaratıcılıarı şeklinde de tanımlanabilecek iki oyun diyebiliriz.

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        NOSTALJİK AMA MODERN

        Bundan 35 yıl önce piyasaya çıkan bir oyun... Yeni nesle nasıl hitap edebilir?

        Aksiyon-macera türünü içeren video oyunlarının bir alt terimi olan Metroid ve Castlevania adlı video oyunu serilerinin birleşiminden oluşan Metroidvania olarak tanımlanabilecek yeni Prince of Persia oyunu, The Lost Crown; günümüz açık dünya oyun modasını yok sayarak, yeniden geçmişe, bugün 50'li, 60'lı yaşlarında olan bir kitlenin bundan 30-35 yıl önce MS-Dos sisteminde oynadığı bir oyuna götürebilecek nostaljik ancak modernleştirilmiş bir Prince oyunu karşımıza çıktı.

        Bir dönem özünden şaşan ve Sands of Time serisi ile Ubisoft'un ünlü oyunu Assassin's Creed'e benzettiği Prince of Persia, modern güçler, geniş Metroidvania harita içerikleri ve yenilikçi grafiklerle 1989 ve 93 yıllarında piyasaya sürülen ataları olan Prince of Persia oyunlarının zeka oyunu içeriklerini bir araya toplayan bir oyun piyasaya sürülüyor. Bu da hem o günün oyuncularını hem de bugünün kuşağını kendisine çekebilecek bir yapı gibi gözüküyor.

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