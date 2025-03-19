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        Haberler Bilgi Gündem 19 Mart 2025 İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar hangileri, yollar ne zaman açılacak?

        19 Mart 2025 bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergâhlar hangileri?

        İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi. Ayrıca bugün sabah 06.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapandı. İşte, 19 Mart 2025 İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve sürücülerin tercih edebileceği alternatif güzergâhlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:48
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        • 1

          İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi. Bu kapsamda birçok metro istasyonunun ve yolların kapandığı açıklandı. Peki, 19 Mart bugün hangi yollar trafiğe kapalı ve sürücüler için alternatif yollar hangileri?

        • 2

          19 MART 2025 BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

          Bugün 06.00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak yollar açıklamada şu şekilde yer aldı:

          "Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası), Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi -Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü), Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm Yollar, Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak."

        • 3

          ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR HANGİLERİ?

          Açıklamada, alternatif yolların ise Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi ve D-100 olduğu belirtildi.

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