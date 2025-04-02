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        Haberler Dünya 18 yaşındaki gençler için Avrupa Seyahati | Dış Haberler

        18 yaşındaki gençler Avrupa'yı trenle seyahat edebilecek

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerde ikamet eden 18 yaşındaki gençler için tren seyahati imkanı tanıdı. Avrupa ülkelerine seyahat için 36 bin ücretsiz geçiş kartı tanımlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:23
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        18 yaşındaki gençler için Avrupa seyahati
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        AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "DiscoverEU" (AB'yi keşfet) ismi verilen program kapsamında gençlere 36 bin seyahat kartının sağlanacağı duyuruldu.

        Açıklamada, başvuruların bugün başladığı, başarılı başvuru sahiplerinin ise 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 arasında 30 gün boyunca trenle Avrupa genelinde seyahat edebileceği ifade edildi.

        1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 arasında doğmuş olma, AB ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet etme şartının arandığının bildirildiği açıklamada, başvuruların 16 Nisan TSİ 13.00'te sona ereceği kaydedildi.

        AB'nin 2018'de başlattığı ve 2021-2027 yıllarında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programı Erasmus+ kapsamındaki "DiscoverEU", şimdiye kadar 355 binden fazla seyahat kartı sağlamıştı.

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