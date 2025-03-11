18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, özel ve kamu sektörü çalışıyor mu, okullar açık mı?
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bu sene 110. yıl dönümü kutlanacak. Büyük zafer ve şehitler, Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak programla anılacak. Öte yandan, vatandaşlar tarafından 18 Mart'ın tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi, okullar açık mı? İşte, detaylar...
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18 Mart 1915'te yaşanan Çanakkale Zaferi bu sene 110. yıl dönümü ile bir kez daha anılacak. Büyük zafere günler kala vatandaşlar 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi?
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18 MART 2025 RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart bu sene Salı gününe denk geliyor ancak bugün resmi tatil olarak sayılmıyor bu nedenle özel ve kamu sektörü hizmet vermeye devam edecek.
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ TARİHÇESİ
18 Mart 1915, Çanakkale Zaferi'nin en önemli günlerinden biri olarak kabul edilir. O gün, Osmanlı ordusu, İtilaf Devletleri’nin (İngiltere ve Fransa’nın) donanmasını Çanakkale Boğazı’ndan geçirmemeyi başararak büyük bir savunma zaferi kazandı.
İtilaf kuvvetleri, güçlü donanmalarıyla boğazı zorlamaya çalıştı ama Osmanlı askerleri, Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar ve kıyı topçularının direnişi sayesinde büyük kayıplar verdirerek geçişi engelledi. Bunun sonucunda kara savaşları başladı ve Gelibolu Yarımadası'nda uzun süren bir mücadele yaşandı.
Bu zafer, hem Osmanlı’nın savaştaki moralini yükseltti hem de Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının öne çıkmasını sağladı. Türkiye’de her yıl 18 Mart, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" olarak anılır.
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2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba
Ramazan Bayramı: 29 Mart Cumartesi öğleden itibaren 30-31 Mart- 1 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi
Kurban Bayramı: 5 Haziran Perşembe Öğleden İtibaren 6-7-8-9 Haziran
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Salı Öğleden İtibaren 29 Ekim Çarşamba