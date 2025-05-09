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        Haberler Ekonomi Turizm 1.5 milyon Türk Yunanistan'a seyahat etti - Turizm Haberleri

        1.5 milyon Türk Yunanistan'a seyahat etti

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Buna karşılık yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı Yunanistan'a seyahat etti" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:12 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:12
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        1.5 milyon Türk Yunanistan'a seyahat etti
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        İTO'da düzenlenen Türk-Yunan İş Forumu'nda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ve Yunanistan'ın yalnızca tarihi ve kültürel açıdan değil ekonomik ve ticari alanlarda da birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu söyledi.

        Avdagiç, Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumundayken, Yunanistan'ın bu köprü üzerinden Avrupa'ya açılan hayati bir geçit olarak stratejik bir öneme sahip olduğunu, bu konumu da büyük bir değer olarak gördüklerini ifade etti.

        Türk ve Yunan iş dünyası aktörleri arasındaki işbirliğini, küresel ekonomik zorlukların giderek arttığı bölgede rekabetçi ve sürdürülebilir ekonomik kazançlar elde etmek adına kritik önemde değerlendirdiklerini aktaran Avdagiç, şöyle devam etti:

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        "Bu bağlamda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gibi kurumsal mekanizmalar, bu işbirliğini teşvik etmek açısından önemli birer kaynaktır. Ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut ikili ticaret hacmi yaklaşık 6 milyar dolar seviyesinde. Yunanistan, Türkiye'nin ihracatında 14. sırada, ithalatında ise 42. sırada yer almaktadır. Öte yandan Türkiye, Yunanistan'ın ihracatında 9. sırada, ithalatında ise 8. sırada. Özellikle sağlık, çevre, kültür ve sanat, turizm, ekonomi ve ticaret alanlarında Yunan muhataplarımızla daha da geliştirilebilecek ve derinleştirilebilecek önemli bir işbirliği potansiyeli bulunduğuna inanıyoruz. 2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Buna karşılık yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı Yunanistan'a seyahat etti. Türk turist sayısındaki bu önemli artış, vize prosedürlerinin kolaylaştırılması sayesinde mümkün olmuştur. İnanıyoruz ki, özel paket programları gibi ortak turizm girişimleriyle bu rakamlar daha da artırılabilir ve böylece hem ekonomilerimiz hem de halklarımız arasındaki bağlar güçlendirilebilir."

        Avdagiç, Ukrayna krizi sonrasında, Avrupa'nın ticaret ve lojistik dinamiklerinin değiştiğini dile getirdi.

        Türkiye'nin Avrupa Birliği ile daha geniş Avrasya bölgesi arasındaki bağlantıda kilit bir geçiş güzergahı olarak öne çıktığını vurgulayan Avdagiç, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından taşımacılıkta uygulanan kısıtlayıcı transit geçiş kotaları nedeniyle halen çeşitli zorluklarla karşılaşmaktayız" diye konuştu.

        Türkiye-Yunanistan İş Forumu ve B2B görüşmelerinin, bu sorunların çözümüne yönelik önemli bir adım olduğuna ve önümüzdeki fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını kaydeden Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası olarak bu girişimleri desteklemeye tam anlamıyla kararlı olduklarını belirtti.

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        Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "825 bin üye şirketimizle, 15 milyonluk bir nüfusu temsil ediyoruz. İstanbul, ticaret, finans, lojistik ve turizm açısından küresel düzeyde kilit bir merkezdir. Her yıl, üyelerimizle birlikte 47'den fazla uluslararası fuara katılıyor, odamızda 100'den fazla yabancı heyeti misafir ediyoruz. Ayrıca uluslararası ticaret heyetleri düzenliyor ve sadece İstanbul için değil tüm Türkiye ekonomisi için katma değer sağlayan faaliyetler yürütüyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi aracılığıyla eğitime katkı sunuyoruz. İstanbul Fuar Merkezimizde, yılda yaklaşık 80 fuar düzenlenen, son teknolojiye sahip sergi salonları mevcut. Türkiye'nin en büyük teknoparkı olan Teknopark İstanbul'u, teknolojik gelişim ve inovasyonu desteklemek amacıyla kurduk. Girişimciliği teşvik etmek ve yatırımlardan en yüksek düzeyde fayda sağlanmasını temin etmek amacıyla Start-Up Vakfı'nı hayata geçirdik. Dünyanın en büyük ikinci ticaret odası olarak bu gücümüzü komşumuzla paylaşmaya hazır ve istekliyiz."

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        Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou ise "Yunan-Türk ekonomik ilişkilerini diyalog, birliktelik ve yatırım üzerinden geliştirmek için çok önemli bir adım atıyoruz ve spesifik ticaret aktivitelerimiz çok büyük bir değer olduğunu görüyoruz" dedi.

        Buradaki ticaret hacminin çok yüksek olduğunu gördüklerini belirten Efraimoglou, ticari ilişkilerin ve buradaki bağlantıların derinleştirilmesi için çok büyük potansiyel olduğunu gördüklerini açıkladı.

        Efraimoglou, "İki taraflı yatırımlarla bağlılığımız artacaktır. Türkiye bu bölgedeki en önemli güçlerden biri ve çok önemli sanayi ve coğrafi pozisyona sahip. Çok değerli bir piyasaya sahip aynı zamanda teknoloji ve inovasyon ekosistemi olarak hızlı adımlar atmakta" ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin yatırım için çekici bir ülke olmaya başladığını belirten Efraimoglou, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil yatırım için bir odak noktası olmaya başladığını söyledi.

        Efraimoglou, "Ekonomilerimizin birbiriyle rekabetten daha çok birbirine destekle daha çok gelişebileceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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