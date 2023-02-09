14 katlı binadan ses duyuldu! 76 saat sonra üç mucize!

AA

Kahramanmaraş'ta, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

14 KATLI BİNADAN CANLI SESİ DUYULDU

AA'da yer alan habere göre Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur'a sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan depremzedeler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.