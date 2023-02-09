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14 katlı binadan ses duyuldu! 76 saat sonra üç mucize!

Gaziantep'te, 14 katlı bir binadan duyulan insan sesinin ardından yapılan arama kurtarma çalışmasının ardından, depremden 76 saat sonra üç kişi, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Depremzedeler tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Giriş: 09.02.2023 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
14 katlı binadan ses duyuldu! Gaziantep'te 76 saat sonra üç mucize! - Deprem son dakika haberleri
14 katlı binadan ses duyuldu! 76 saat sonra üç mucize!
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AA

Kahramanmaraş'ta, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

14 KATLI BİNADAN CANLI SESİ DUYULDU

AA'da yer alan habere göre Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur'a sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan depremzedeler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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