13 yaşındaki Elif Gülmez nerede?
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, 13 yaşındaki Elif Gülmez'i arama çalışmaları devam ediyor
Giriş: 02.04.2025 - 21:25 Güncelleme: 02.04.2025 - 21:25
Bugün, Elif’i kaçırdığı iddia edilen Fikret’in dayısı Ercan gözaltına alınırken, Didem Arslan Yılmaz sosyal medya hesabından hashtagli bir paylaşım yapacağını duyurdu ve izleyicileri de kayıp kız için destek vermeye çağırdı.
#ElifGülmezNerede etiketiyle yüzlerce tweet atıldı.
Elif’in annesi ve anneannesi, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.
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