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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 123FormBuilder exit etti - Girişimcilik Haberleri

        123FormBuilder exit etti

        212'nin portföy girişimlerinden 123FormBuilder, şirketler arasında gerçekleşen içerik paylaşımları için veri gizliliği sağlayan Kiteworks tarafından satın alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:20
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        123FormBuilder exit etti
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        Yerli girişim sermayesi fonu 212’nin portföyünde yer alan, çevrimiçi formlar aracılığıyla veri toplama çözümleri sunan 123FormBuilder, Silikon Vadisi merkezli Kiteworks tarafından satın alındı.

        212'nin ilk olarak 2020 Kasım ayında yatırım yaptığı 123FormBuilder, kişi ve kurumların veri toplama süreçlerini ve iş akışlarını otomatikleştirmek için çok yönlü bir form oluşturma aracı olarak öne çıkıyor. Herhangi bir işlem için çevrimiçi form oluşturmayı amaçlayan girişim, kayıt formları, sipariş formları, başvuru formları, anketler ve daha birçok kullanım alanına yönelik ücretsiz hizmet sunuyor.

        Yapılan açıklamaya göre, satın alımla birlikte doküman güvenliği alanındaki uçtan uca sağlayıcı profilini genişletmek isteyen Kiteworks, bir yandan da 123FormBuilder'ın büyümesine yardımcı olacak.

        Girişimden yararlanan şirketler ise, hassas içerik iletişimlerinin izlendiği, güvenliği merkezileştiren birleşik bir platformdan hizmet alacak. Denetim günlüklerinin tek bir platformda birleştirilmesiyle 123FormBuilder müşterileri için uyumluluk raporlaması da kolaylaşacak.

        'EXITLER İÇİN STRATEJİK FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

        Konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunan 212 Kurucu Ortağı Numan Numan, "212 olarak, B2B alandaki teknoloji şirketlerine odaklanan yatırım stratejimizle, satın alma fırsatlarını değerlendirerek yatırımcılarımıza yüksek getiri potansiyeli sunuyoruz. Bu anlamda 123FormBuilder’ın exiti hem 212’nin doğru zamanda doğru firmalara yatırım yapma stratejisinin hem portföy yönetimimizin başarısının hem de kurucularımıza ve girişimlerine değer katma çabamızın önemli bir göstergesi niteliğinde" dedi.

        212 olarak yatırım yaptıkları şirketlere global pazarlarda başarıya ulaşmaları için destek sağladıklarını vurgulayan Numan Numan, "Yüksek potansiyelli girişimlere yatırım yapmaya ve başarılı exitler için stratejik fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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