11.11 indirimleri nedir? N11'de 11.11 kampanyası

Türkiye ve Güney Kore ortaklığında kurulan SK Group'un 2013 yılında hayata geçirdiği n11.com, 7 yıldır faaliyette olan bir e-ticaret platformu. Her yıl Kasım ayının 11'inde kullanıcılarına indirimli alışveriş kampanyası sunan n11.com'un 11.11 indirimleri için geri sayım başladı. 11.11 indirimleri nedir? İşte N11'de 11.11 kampanyası
11.11 İNDİRİMLERİ NEDİR?
E-ticaret platformu N11.com'un 'Yılın İndirim Şovu 11.11' kampanyası için geri sayım başladı. Kampanya kapsamında onlarca kategoride milyonlarca ürün indirimli fiyatlarla kullanıcılara sunulacak. n11.com'un üyeleri, bu yıl da kampanya boyunca farklı tutarlarda toplayacağı, mobil uygulama üzerinden eğlenceli oyunlardan kazanacağı ya da satın alacağı kuponlarla 11 Kasım'da avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşayacak. Her yıl 11.11 dönemine özel platformunda otomobil satışı yapan n11.com, 11.11'de büyük indirimlerde Volkswagen'ler satışa sunulacak.
Otomotivden elektroniğe birçok farklı kategoride dev indirimlerin hayata geçeceği 11.11'de, kullanıcılar birbirinden farklı kuponlarla indirim fırsatları yakalayabilecek.n11.com üyeleri, www.n11.com veya mobil uygulama üzerinden kampanya günü kullanmak üzere 'Tık Hızında Kupon', 'Kuponmatik' ve 'Eşle Kazan' fırsatları ile indirimlere ulaşabilecek. Kazanılan tüm kupon ve indirim hakları, 11 Kasım 2020 saat 00.00'da aktif olup 11 Kasım 2020 saat 23.59'a kadar geçerli olacak.
N11.COM İNDİRİM KUPONLARI NEREDEN BULUNUR
n11.com üyeleri, her gün 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde tek tıkla hesaplarına yükleyecekleri kuponları 11 Kasım günü kullanabilecek.
e-ticaret platformunun mobil uygulamasında her gün saat 20.00'de açılacak Kuponmatik'le çark çeviren kullanıcılar, sürpriz indirim kuponlarını kazanabilecek.
n11.com'un mobil uygulaması üzerinden düzenlenecek oyunda belirtilen kampanya süreci boyunca en yüksek puanı kazanan 11 kişi indirim ödüllerini de kazanacak.
Kullanıcılar, 1-10 Kasım'da hafta içi her gün saat 09.30'da 'Kupon Satışı' kampanya sayfasına tıklayarak kupon satın alabilecek ve kuponlarını 11.11'de yapacakları alışverişlerde kullanabilecek.
n11.com'da ayrıca kullanıcıların paylaştığı alışveriş listeleri, kuponlarla ödüllendirilirken 11.11 günü yapılacak alışverişlerde binlerce marka ve üründe sürpriz indirimler kullanıcıları karşılayacak.
Platformun mobil uygulamasını indirenler, hem 11.11 döneminde hem de sonrasında fırsatları katlayarak büyük indirimlerle alışverişin keyfini çıkaracak.
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